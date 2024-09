Camicie bianche che ormai tendono al grigio: c’è solo un rimedio per risolvere il problema

Belle e eleganti le camicie bianche. Peccato che poco alla volta si ingrigiscano. Ecco la soluzione per contrastare l’avanzata del grigio.

In ogni guardaroba che si rispetti non possono mancare le camicie bianche, indumenti che ci permettono di essere sempre alla moda senza mettere da parte l’eleganza. Ma non è tutto rose e fiori. Le camicie bianche infatti hanno una pecca non da poco: col tempo tendono a ingrigirsi. soprattutto sul colletto, nella zona delle ascelle e sui polsini.

Il colorito grigio – o giallognolo – è un effetto dovuto al contatto della nostra pelle col sudore. Dobbiamo dunque rassegnarci a buttare via le camicie ingrigitesi nel tempo? Per nulla: c’è un rimedio che ci permetterà di sbiancare le camicie e di restituire loro la bianca lucentezza di prima.

Il bianco è il colore apollineo per eccellenza. È associato alla luce, alla purezza. Evoca ordine e pulizia mentale. Purtroppo i capi bianchi sono anche quelli che tendono a ingrigirsi per primi oppure a formare degli antiestetici aloni. Vediamo allora come si fa a rimediare al grigiore che tende a invadere le nostre camicie.

Camicie bianche ingrigite, il rimedio che ci aiuta a risolvere il problema

Prima di lavare le camicie ingrigite dovremo pretrattare le macchie e gli aloni gialli che di solito si formano vicino al colletto, nella zona ascellare o in quella dei polsini. Dovremo dunque preparare un composto a base di bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia (un cucchiaio a testa), mescolando fino a quando non otterremo una consistenza cremosa.

Per amalgamare meglio il composto, se vediamo che è troppo denso, aggiungiamo dell’acqua. Successivamente andremo ad applicare il composto così ottenuto all’alone grigio. Lasciamo agire però un po’ prima di strofinare con delicatezza. Andranno bene una spazzola o un vecchio spazzolino da denti. Infine procediamo col lavaggio in lavatrice o manuale.

Come alternativa potremo anche impiegare il dentifricio. Provvediamo ad applicarne una piccola quantità sul punto da trattare. Strofiniamo poi con lo spazzolino da denti finché non vedremo sbiadire l’alone grigio. Un altro metodo per sbiancare le camicie consiste nel metterle in ammollo in una bacinella, procedimento ideale per trattare le camicie più delicate e le macchie più ostinate.

Procediamo in questa maniera, mettendo in ammollo la camicia ingrigita con acqua tiepida alla quale avremo preventivamente aggiunto due cucchiai di bicarbonato. Lasciamo riposare per circa 30 minuti. A questo punto, servendoci di una spazzola passata sul sapone di Marsiglia, andiamo a strofinare con decisione sui punti da sbiancare.

Terminata questa operazione, non ci rimarrà che procedere col lavaggio in lavatrice a una temperatura tra i 30 e i 40 gradi. Non di più: una temperatura troppo elevata rischia di rovinare il tessuto delicato con cui sono confezionate le camicie. Idem per il programma di lavaggio: scegliamo quello adatto ai capi delicati.