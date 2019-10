Archie ha i capelli rossi come il papà, la conferma da Harry e Meghan. Il piccolo è tutto suo padre.

I capelli del piccolo Archie sono rossi, pel di carota, come quelli di suo padre Harry, principe d’Inghilterra. La conferma è arrivata dai genitori del bambino.

Archie ha i capelli rossi come papà Harry

In molti lo avevano già intuito, ora è ufficiale: il piccolo Archie nato da mamma Meghan e papà Harry, duchi di Sussex, lo scorso 6 maggio, ha i capelli rossi come suo padre. Sono stati gli stessi Meghan e Harry a darne conferma, durante l’evento di beneficenza per l’infanzia WellChild Awards 2019, lo stesso dove Harry si era commosso fino alle lacrime raccontando del periodo in cui aveva saputo che sarebbe diventato padre, un anno fa.

“Archie ha i capelli rossi“, hanno detti Meghan e Harry, è tutto suo padre. Ancora di capelli ne ha pochi, ma che siano rossi si intuisce dalle sopracciglia, che sembrano proprio dello stesso colore di quelle del padre.

La conferma che il bimbo ha i capelli rossi è arrivata dai duchi di Sussex quando hanno risposto alla domanda di una donna che aveva chiesto se i capelli di Archie fossero o meno rossi. La donna ha poi riferito al magazine People: “Meghan ha detto di sì, Harry che lo è sicuramente, lo si può notare dalle sopracciglia perché ancora non ha molti capelli”.

Meghan ha anche aggiunto che il piccolo Archie ha iniziato a frequentare una playgroup class a Windsor, un nido dove i bambini possono giocare e socializzare, accompagnati da un genitore. “È stato molto divertente – ha raccontato la duchessa di Sussex -, lo adorava”. Insomma, dopo il “battesimo” del suo primo viaggio ufficiale in Africa, a soli 4 mesi di età, per il piccolo Archie è arrivato il momento della vita sociale e di giocare con gli altri bambini.

Che ne pensate unimamme? Di che colore pensavate fossero i capelli di Archie?

