Baby George festeggia il compleanno con le foto di mamma Kate. Il principino compie 6 anni.

Tanti auguri a baby George di Cambridge che proprio oggi compie 6 anni!

George, figlio dei duchi di Cambridge William e Kate, compie oggi, 22 luglio, sei anni e anche se tutti continuano a chiamarlo baby George, lui baby non lo è mica più tanto. Il pronipote della regina Elisabetta, il più importante royal baby nato negli ultimi anni perché erede al trono, dopo nonno Carlo e papà William, comincia a diventare grande e basta poco per ritrovarcelo adolescente a combinare chissà cosa.

Nel frattempo, il bambino con il cipiglio più famoso al mondo, che gli è valsa una pagina Facebook di satira, vive serenamente l’infanzia, con la sorella Charlotte e il fratellino Louis, che ha compiuto un anno lo scorso aprile. Insieme ai fratelli “reali” c’è una schiera di cugini e cuginetti che sono l’orgoglio della matriarca Elisabetta.

Come da tradizione Kensington Palace ha pubblicato alcuni scatti ufficiali di George di Cambridge per il suo compleanno. Dietro l’obiettivo c’era una fotografa d’eccezione: mamma Kate.

Nato il 22 luglio 2013, il principino George, figlio di William e Kate, festeggia oggi 6 anni. Mentre con i genitori e i fratelli si gode il sole delle Antille, sull’isola di Mustique, l’account ufficiale di Kensington Palace, che cura la comunicazione per i duchi di Cambridge e i figli, pubblica le foto ufficiali per il compleanno del principino. Tre immagini in cui lo vediamo sorridente, merito della fotografa, mamma Kate.

“Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono molto lieti di condividere tre nuove fotografie del Principe Goerge in occasione del sesto compleanno di Sua Altezza Reale“, si legge nel tweet di Kensington Palace.

Indossando la t-shirt bianca della nazionale di calcio inglese, Geroge ride di gusto davanti all’obiettivo di mamma, mostrando il sorriso sdentato, tipico dei bambini della sua età.

Un’altra foto in cui indossa una polo verde e pantaloncini a righe. Qui baby George è un più serio, quasi assorto, ma con un sorriso accennato e uno sguardo sereno.

Ancora un sorriso rivolto a mamma Kate. Anche in questa foto si vede uno degli incisivi inferiori mancanti.

Secondo quanto riferisce il Daily Mail, le due foto con t-shirt bianca sarebbero state scattate nei giardini di Kensington Palace, la residenza dove George vive con i genitori, probabilmente durante gli ultimi mondiali di calcio femminile. George, infatti, è uno sportivo come papà William. Le foto lo mostrano mentre gioca, ride e scherza. Lo scatto dove appare più serio, invece, verrebbe da una vacanza in famiglia.

Appena gli scatti di baby George sono stati pubblicati sui canali social di Kensington Palace, le immagini sono diventate virali con condivisioni e soprattutto auguri per il piccolo George da ogni parte del mondo. Non sono mancati gli auguri degli zii, i duchi di Sussex Henry e Meghan, che impegnati con il piccolo Archie, hanno rivolto parole amorevoli a George: “Buon compleanno! Ti auguriamo una giornata molto speciale e tanto amore!”

Mentre auguri arrivano a pioggia da tutto il mondo, George si trova con i genitori e i fratelli sulla paradisiaca isola di Mustique alle Antille, una piccola isola privata a sud di Saint Vincent e Grenadine, nell’arcipelago delle Piccole Antille, tra il Mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico. Ormai da qualche anno, infatti, per i Cambridge è diventata una tradizione festeggiare i compleanni di George su quest’isola dalle acque smeraldine. A garantire la privacy della royal family c’è una no fly zone, in un luogo esclusivo e appartato.

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato qualche indiscrezione sulla festa di compleanno di George, con un castello gonfiabile e un mago, perché il principino ama gli spettacoli di magia.

Che ne pensate di queste foto del principe George unimamme?