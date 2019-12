Una mamma ha salvato la figlia, una bambina di 13 mesi, che ha ingogliato una decorazione natalizia ed ha rischiato di soffocare.

In molti hanno già decorato le proprie case con gli addobbi natalizi in previsione delle feste. Le decorazioni sono molto belle, ma bisogna fare attenzione a tenerli lontane dalla portata dei bambini, soprattutto quelli più piccoli e che hanno appena iniziato a camminare o a gattonare e che vanno in giro per casa ad esplorare. I piccoli oggetti possono essere facilmente ingoiati, quelli di grandi dimensioni meglio metterli in posti dove i bambini non riescano a raggiungerli e fare attenzione anche alle luci natalizie che, soprattutto quelle non a norma di legge, possono dare la scossa o avere delle parti taglienti.

Tutti questi oggetti luminosi e colorati sono come delle calamite per i più piccoli, ne vengono attirati ed incantati. Ed è proprio quello che è successo ieri mattina ad una bambina di soli 13 mesi che ha ingerito una decorazione natalizia e stava rischiando di soffocare. Per fortuna l’intervento tempestivo della madre ha evitato che potesse succedere una vera e propria tragedia.

Bimbina di 13 mesi ingoia una decorazione natalizia: l’intervento della amdre ed il racconto dei soccorritori

Era la mattina del 9 dicembre, la casa addobbata e feste ed una bimba di 13 anni, approfittando della distrazione della madre, si è avvicinata alla finestra ed ha accidentalmente ingerito una piccola decorazione natalizia di gomma. Una volta messa in bocca ha iniziato a masticarle ed ad ingigliare dei pezzettini che purtroppo le hanno ostruito le vie respiratorie.

Ha così iniziato a piangere ed a gemere perché aveva difficoltà a respirare. La madre si è subito accorta di quello che era successo ed ha chiamato il 118 ed il personale, che ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, è rimasto in linea. Al telefono con la madre gli operatori del 118 riescono a spiegarle quali manovre deve compiere per permettere alla figlia di tornare a respirare.

In pochi secondi la madre riesce a salvare la figlia. Una volta che sono arrivati i soccorsi la bimba è stata visitata dal medico, ma per fortuna, era in buona salute tanto da non doverla nemmeno portare al pronto soccorso.

Come riportato anche da Livorno Today, i volontari della Croce Rossa sono stati tra i primi ad arrivare sul posto. Una volta giunti all’abitazione hanno dovuto forzare il portone d’ingresso perché non si apriva, come dichiarato da un volontario: “Abbiamo dovuto aprirlo con delle spallate perché era bloccato e neanche i condomini riuscivano a darci una mano. Ci dicevano solo di sbrigarci perché c’era una bambina che rischiava di soffocare. Fortunatamente, quando siamo arrivati nell’appartamento in questione, la situazione era tranquilla grazie all’intervento della madre che, in linea con il 118, ha salvato la vita alla figlia. Una volta capito che la piccola non era più in pericolo di vita abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo“.

Voi unimamme fate attenzione alle decorazioni natalizie?

