Coronavirus: i provvedimenti del governo a sostegno delle famiglie e delle imprese. Gli ultimi dati aggiornati sull’epidemia.

La situazione di emergenza straordinaria provocata dall’epidemia di coronavrius in Italia, con la chiusura delle scuole in tutto il Paese, la cancellazione o il rinvio di numerose manifestazioni ed eventi, la sospensione o la chiusura di diverse attività, le ripercussioni su attività commerciali e turismo, sta causando gravi disagi e danni economici. Per questi motivi il governo sta prendendo provvedimenti per andare incontro a famiglie e imprese.

Coronavirus: i provvedimenti del governo a sostegno delle famiglie

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri hanno annunciato un nuovo decreto sull’emergenza coronavirus che prevede lo stanziamento di 7,5 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese. Lo stanziamento di questa somma chiederà lo sforamento del deficit dello 0,35% del Pil, pari a 6,3 miliardi, per questo sarò necessario un passaggio in Parlamento. Il voto delle Camere è previsto per mercoledì 11 marzo. Lo scorso settembre, nella nota di aggiornamento al Def il governo aveva previsto per il 2020 un rapporto deficit/Pil al 2,2%, che con il nuovo stanziamento salirà al 2,5%. Gualtieri, che ha già avvertito la Commissione europea, è fiducioso sull’approvazione dello sforamento, data l’eccezionalità dell’emergenza.

Il ministro dell’Economia ha spiegato in conferenza stampa che il nuovo decreto “non esaurisce gli interventi necessari: il governo è al lavoro per accelerare lo sblocco degli investimenti e il sostegno alla crescita“. Il decreto prevede “misure per sostenere una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario” e “risorse per il Servizio sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell’ordine, misure – ha detto Gualtieri – che ci consentiranno di sostenere i redditi e salvaguardare l’occupazione e potenziare gli ammortizzatori sociali“, perché “nessuno deve perdere lavoro per coronavirus“, ha sottolineato il ministro, come riporta l’agenzia Ansa.

Sempre a causa dell’epidemia di coronavirus è stato rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari, previsto per il 29 marzo. Ancora non è stata fissata una nuova data, ma è probabile che venga accorpato con le elezioni regionali previste per maggio. Tenere due tornate elettorali, infatti, avrebbe richiesto un esborso eccessivo di denaro e soprattutto avrebbe tolto altri giorni di lezione alle scuole per organizzare i seggi. “Non c’è ancora una nuova data, è un rinvio tecnicamente sine die“, ha spiegato il premier Giuseppe Conte.

“Siamo in una situazione di grave emergenza economica e stiamo cercando di recuperare ogni euro disponibile. Non possiamo permetterci che il referendum sia un costo aggiuntivo. Cercheremo di ottenere l’accorpamento di tutte le date, da qui a giugno, in un’unica data“, ha dichiarato il capo politico reggente M5S Vito Crimi.

Coronavirus: i dati aggiornati

Come ogni giorno dall’inizio dell’emergenza, il 5 marzo alle 18.00, la Protezione Civile ha reso noto il bollettino aggiornato sui casi di coronavirus in Italia. Le persone che hanno contratto il coronavirus in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.858. Di queste:

3.296 sono attualmente positive al virus ,

, mentre 414 sono i guariti , più 138 da ieri,

, più 138 da ieri, e 148 sono i morti, più 41 da ieri.

Riguardo al numero dei decessi, va precisato che questo potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso. Questo perché diversi pazienti deceduti soffrivano di patologie pregresse.

Tra le 3.296 persone positive al virus:

i pazienti ricoverati con sintomi sono 1.790 ,

, altri 351 sono in terapia intensiva ,

, mentre 1.165 si trovano in isolamento domiciliare.

I 3.858 contagi hanno fatto balzare l’Italia al terzo posto dei Paesi con il numero più elevato di casi di coronavirus, dopo la Cina, che ne ha 80.422 casi, e la Corea del Sud, con 6.088. Abbiamo superato l’Iran che ha 3.513 casi. Il nostro, poi, è il secondo Paese per numero di morti dopo la Cina.

La Lombardia continua ad avere il maggior numero di casi di Covid-19 (la malattia causata dal nuovo coronavirus tecnicamente chiamato SARS-CoV-2), che hanno superato quota 2.000. Seguono Emilia Romagna, Veneto, Marche, Piemonte e Toscana. Nel frattempo anche la Valle d’Aosta, l’unica regione italiana che fino a ieri non aveva avuto alcun caso, ha registrato i suoi primi due casi di coronavirus.

Si ammalano anche i giudici. A Milano, dopo i due magistrati del tribunale cittadino contagiati nei giorni scorsi, un altro magistrato, alla Procura generale, è stato trovato positivo al coronavirus. Gli uffici della Procura sono stati disinfettati. Mentre il Palazzo di Giustizia verrà chiuso nel finesettimana, sabato e domenica, per la sanificazione totale e straordinaria.

La stessa cosa è accaduta anche a Napoli, dove un magistrato rientrato da un periodo di congedo in Lombardia è stato trovato positivo al coronavirus. Il Palazzo di Giustizia della città partenopea verrà chiuso per la sanificazione nei giorni 6, 7 e 9 marzo, con sospensione delle attività giurisdizionali ed amministrative, non urgenti.

Nel frattempo, comunque, c’è anche una buona notizia, la moglie incinta del paziente 1, il giovane manager 38enne di Codogno, anche lei positiva la coronavirus, è stata dimessa dall’ospedale Sacco di Milano.

Nel frattempo, il prof. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha fatto sapere che sulla chiusura di scuole e università fino al 15 marzo c’è “la possibilità di riconsiderare e rimodulare la scelta in base a quello che sarà lo scenario epidemiologico che andremo a verificare giorno per giorno“. Non ha escluso che la chiusura in alcune realtà possa essere allungata.

Il numero di contagiati nelle singole Regioni è il seguente:

Lombardia 2.251

Emilia-Romagna 698

Veneto 407

Marche 124

Piemonte 108

Toscana 61

Campania 45

Lazio 44

Liguria 28

Friuli Venezia Giulia 21

Sicilia 18

Puglia 14

Umbria 9

Abruzzo 8

Provincia autonoma di Trento 7

Molise 7

Calabria 2

Sardegna 2

Valle d’Aosta 2

Basilicata 1

Provincia autonoma di Bolzano 1

Che ne pensate unimamme dell’epidemia di coronavirus? Vi preoccupa? Quanto pensate potrà ancora durare?

Informazioni aggiornate sul Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

