Emergenza coronavirus: ecco come organizzare la dispensa e quali sono gli alimenti indispensabili che non ci devono mancare.

In questo periodo di isolamento forzato e di forte preoccupazione riguardo al futuro il governo ci rassicura dicendo che la corsa al supermercato non sarà necessaria visto che i negozi di genere alimentare resteranno aperti e che l’approvvigionamento del cibo sarà garantito. In questa situazione però, “avere a casa una dispensa ben fornita può dare un senso di sicurezza e controllo quando le notizie sono spaventose ed il futuro è incerto”, scrive una famosa scrittrice di libri di cucina, Melissa Clark sul New York Times. Per farlo è quindi importante arrivare al supermercato con le idee chiare per poter fare una spesa efficiente. Per poterci riuscire la prima cosa è pianificare i pasti dei prossimi giorni , ad esempio con un menu settimanale, e poi sarà possibile stilare una lista della spesa efficiente ed esaustiva.

Di seguito comunque gli elementi che non possono mai mancare in dispensa, partendo da quelli indicata dalla Clark più altri aggiunti da noi.

Dispensa ai tempi del Coronavirus: la lista delle scorte di alimenti che non possono mancare

Pasta, normale o integrale di diverso formato Riso, normale, integrale, basmati, ecc. Legumi secchi o in scatola, come fagioli, lenticchie, ceci ecc. Affettati sotto vuoto per durare a lungo in frigorifero Uova, in frigo durano più settimane Verdure surgelate, oltre a quelle fresche Pesce in scatola, come tonno, salmone, alici, sgombro e sarde Marmellate e creme spalmabili alla nocciola (per i bambini soprattutto) Olio di oliva Aceto Limoni Farina Zucchero Lievito per dolci, pizza e pane fatti in casa Burro, che può essere anche congelato Carote Patate Aglio Cipolla Sedano Spezie Latte a lunga conservazione Biscotti Crackers, taralli, pane in cassetta, ecc. Frutta secca Passata di pomodoro, pezzettoni, concentrato.

