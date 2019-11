Le figlie di Heather Parisi hanno scritto una lettera a Barbara D’Urso per precisare alcne parole dette dalla madre in un’intervista.

Jacqueline Luna Di Giacomo e Rebecca Jewel Manenti, le prime figlie di Heather Parisi, hanno scritto una lettera a Barbara d’Urso per precisare alcuni aspetti che riguardano le decisioni che la madre ha fatto nel suo show. Infatti, qualche giorno fa, la showgirl aveva dichiarato che in passato aveva subito delle violenze domestiche. Nella lettera, le ragazze hanno voluto chiarire un aspetto della vicenda per sollevare i rispettivi padri da ogni eventuale sospetto.

Heather Parisi: Le figlie rompono il silenzio e fanno una confessione a Barbara D’Urso

Dopo l’intervista che Heather Parisi ha rilasciato a Barbara D’Urso, la sua secondogenita, Jacqueline, aveva pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale lasciava intendere l’esistenza di rapporti piuttosto tesi con la madre. Rebecca Jewel e Jacqueline sono le figlie più maggiorni della showgirl nate rispettivamente dal matrimonio con Giorgio Manenti e dalla relazione con l’ortopedico Giovanni di Giacomo. Entrambe vivono in America con i padri e sui loro profili social non compaiono mai foto o video con la madre. Dal canto suo Heather Parisi vive ad Hong Kong con il suo attuale marito, Umberto Maria Anzolini, con il quale ha avuto i gemelli Elizabeth e Dylan.

Dopo giorni segnati da gossip e supposizioni, le figlie di Heather Parisi hanno deciso di scrivere una lettera a Barbara D’Urso, come è stato riportato anche da DILei. Le figlie della Parisi hanno deciso di inviare una lettera alla D’Urso per chiarire un punto dell’intervesti rilasciata dalla madre. Infatti Heather con tanto coraggio ha affermato che in passato ha subito dei maltrattamenti da un suo ex compagno: “Sono stata picchiata per 7 lunghi anni, presa a calci, sberle e pugni, dal mio ex compagno, di cui non farò mai il nome, ma dalla violenza fisica c’è la possibilità di guarire, quella psicologica è più difficile da superare. Venivo minacciata. Diceva che nessuno mi avrebbe creduto. Mi chiamava gallina americana”.

Nella lettera le ragazze spiegano che i maltrattamenti subiti da Heather sono avvenuti prima della loro nascita, quindi i loro padri non sarebbero coinvolti: “Ci teniamo a sottolineare che siamo contente di apprendere attraverso i media della serenità della mamma e in riferimento alla trasmissione della scorsa settimana di cui Heather è stata ospite, ci dispiace molto per quanto ha raccontato esserle accaduto. Allo stesso tempo, ci teniamo a sottolineare a scanso di equivoci che i nostri papà, rispettivamente Giorgio Manenti e Giovanni Di Giacomo, sono completamente estranei a quanto riferito da Heather. I fatti riportati sono antecedenti di molto alla nostra nascita. Ci sembra questo un atto dovuto nel loro rispetto. Grazie Barbara, Rebecca Manenti e Jacqueline Di Giacomo”.

La D’Urso dopo aver letto la lettera non ha aggiunto altro, ma ha solo detto: “Sapete che Heather non parla delle prime due figlie”, come a conferma di un rapporto inclinato tra mamma e figlie.

Le figlie di Heather Parisi scrivono a Live #noneladurso, ecco cosa dicono… pic.twitter.com/oIY2jBllHz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) 25 novembre 2019



Voi unimamme avete seguito l’intervista di Heather Parisi? Cosa ne pensate del rapporto che la showgirl ha con le figlie maggiori?

