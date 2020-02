Il maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, ha voluto pubblicare una lettera di Lady D in cui parla dei figli e di ciò che si augurava per loro. Un diretto legame con la scelta di Harry di lasciare la famiglia reale.

Secondo il maggiordomo di Lady Diana, Paul Burrell, la Principessa del Galles avrebbe approvato la scelta del Principe Harry.

Il maggiordomo di Lady Diana pubblica una foto e una lettera di Diana

Paul Burrell è stato il fidato maggiordomo della principessa Diana dal 1987 fino all’anno della sua morte. Le è sempre stato di sostegno e ora ha deciso di pubblicare una lettera che Lady D. aveva scritto ai suoi figli, interpretandola.

“Amo da morire i miei ragazzi e spero che i semi che ho piantato cresceranno e portino forza, conoscenza e la stabilità necessarie” aveva scritto Diana molti anni fa. Burrell ha pubblicato la lettera sul suo account Instagram, l’uomo ha aggiunto un commento: “Meghan and Archie si sono imbarcati in una nuova vita, mi sono venute in mente alcune parole che la principessa Diana mi scrisse molti anni fa. Sono le parole di amore incondizionato di una madre appropriate oggi come lo erano quando sono state scritte, più di 24 anni fa”. Insieme alla foto il maggiordomo ha aggiunto anche un foto di Lady Diana con i figli William e Harry. La foto venne diffusa come Christmas Card nel 1995.

In un documentario intitolato Kate V Meghan Princesses at War Burrell aveva dichiarato: “Meghan è una donna forte e indipendente che si è trovata a far parte della famiglia più tradizionalista di sempre, la Famiglia Reale. La Principessa Diana era cresciuta in una casa grande come Buckingham Palace, eppure si è persa anche lei. Buckingham Palace è un campo minato per chiunque vi entri per la prima volta. Non erano molto gentili con questa ragazza. Chi vorrebbe far parte di quella famiglia?“.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole di Lady Diana per i figli e della riflessione del maggiordomo?

