Uno studio ha dimostrato come l’aumento della tecnologia sia la causa della poca immaginazione che hanno i bambini di oggi.

Psicologi e pediatri da diverso tempo stanno mettendo in guardia i genitori sui pericoli legati all’eccessiva esposizione, da parte dei bambini, ai dispositivi elettronici.

I problemi sono legati al sonno, all’umore e di tipo cognitivo e fisico. Un ultimo studio, che ha coinvolto oltre 1000 persone, ha evidenziato che la tecnologia è nemica dell’immaginazione. Per gli esperti, il tempo passato sugli schermi riduce le possibilità di usare la fantasia nei bambini.

Tecnologia ed immaginazione: “pochi bambini hanno un amico immaginario”

Sul sito britannico daynurseries.co.uk è stato condotto un sondaggio che ha coinvolto oltre 1000 operatori della scuola materna. Dal sondaggio è emerso che la diffusione dei dispositivi elettronici tra i bambini può essere associata ad una perdita di fantasia, che gli impiegati presso gli asili hanno riscontrato negli ultimi anni.

E’ stato affermato che sono sempre meno i bambini con amici immaginari, come riportato anche da Sky Tg24.

Quindi, la creatività dei bambini è a rischio già dai primi anni d’età. Come riportato anche dall’Independent, il 48% degli operatori di scuola materna, che hanno preso parte al sondaggio, hanno affermato di aver avuto degli studenti che giocano con amici immaginari. Inoltre, il 72% ha concordato sul fatto che molti meno bambini hanno amici immaginari ora rispettoa cinque anni fa, mentre il 63% degli intervistati ha affermato di ritenere che gli schermi siano la causa di questo declino dell’inventiva. Inoltre, per 6 partecipanti su 10 il fenomeno è da attribuire al tanto tempo che si trascorre a contatto dei dispositivi elettronici. I bambini utilizzerebbero meno la fantasia a causa della presenza di tablet e smartphone che si sono aggiunti alla televisione ed ai videogiochi negli ultimi anni.

Il proprietario del Paint Pots Nursery group di Southampton, David Wright, ha spiegato come per lui questa correlazione tra la riduzione di immaginazione e l’uso maggiore dei dispositivi elettronici sia un problema generale: “Penso che ai bimbi non sia più permesso annoiarsi. Quando hanno del tempo libero per sé stessi, i piccoli trovano qualcosa di creativo da fare con la propria mente, come ideare un amico immaginario”. Tuttavia, essere costantemente sottoposti a forme di intrattenimento provenienti da tv, tablet o altri dispositivi fa sì che i bambini siano meno abituati a “usare la propria immaginazione, sviluppare il linguaggio o delle storie”.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo sondaggio? Secondo voi i bambini, anche piccoli, hanno poca immaginazione?