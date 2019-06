Per la maturità 2019 i ragazzi stanno affrontando la seconda prova. I maturandi affrontano una prova che he prevede due materie e non più una.

Oggi è iniziata la seconda prova degli esami di Stato 2019 per tantissimi ragazzi. I candidati iscritti alla Maturità di quest’anno sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 gli esterni. Il tasso di ammissione all’esame è stato del 96,3%.

Quest’anno la prova sarà diversa per ogni indirizzo, è prevista una prova multidisciplinare. I ragazzi degli indirizzi di studio che prevedono più di una materia caratterizzante, dovranno confrontarsi con una prova che comprende domande e quesiti di due diverse discipline. Ad esempio latino e greco per il liceo classico e matematica e fisica per quello scientifico. Solo i maturandi di ragioneria e del Liceo Artistico si confronteranno con una sola prova.

Maturita 2019: ecco le tracce della seconda prova delle esame di Stato

Questa prova di esame è inedita, anche se i maturandi hanno avuto modo di esercitarsi con le simulazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione nei mesi scorsi. Resta comunque molta ansia per i temi che potevano uscire.

Le tracce della seconda prova sono:

Liceo Classico . Per i ragazzi del classico gli autori della prova sono stati Tacito e Plutarco. La versione di latino ed il testo in greco della figura dell’imperatore romano Galba. Per Tacito si è scelta una versione tratta da Historiae e per Plutarco tratta da Vita di Galba.

. Per i ragazzi del classico gli autori della prova sono stati Tacito e Plutarco. La versione di latino ed il testo in greco della figura dell’imperatore romano Galba. Per Tacito si è scelta una versione tratta da Historiae e per Plutarco tratta da Vita di Galba. Liceo Scientifico . I maturandi dello scientifico si sono confrontati con la prova di matematica e di fisica. La struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore, in particolare circuitazione del campo magnetico. Agli studenti viene chiesto di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all’interno del condensatore stesso. L’altro problema, invece, è un classico studio di funzione, come riportato da il Messaggero.

. I maturandi dello scientifico si sono confrontati con la prova di matematica e di fisica. La struttura della prova prevede la soluzione di un problema a scelta del candidato tra due proposte e la risposta a quattro quesiti tra otto proposti. Il compito di fisica proposto stamane ai maturandi prevede un problema da risolvere su un condensatore, in particolare circuitazione del campo magnetico. Agli studenti viene chiesto di sviluppare la formula che descrive il campo magnetico all’interno del condensatore stesso. L’altro problema, invece, è un classico studio di funzione, come riportato da il Messaggero. Liceo Artistico : indirizzo arti figurative plastico-scultoreo . In questo caso, la traccia proposta agli studenti è “dall’autoritratto al selfie”.

: . In questo caso, la traccia proposta agli studenti è “dall’autoritratto al selfie”. Liceo artistico : indirizzo audiovisivo e multimediale . La traccia riguarda la luna e l’anniversario dello sbarco del 1969. Era una traccia che gli studenti si aspettavano in quanto l’anniversario ricorre quest’anno.

: . La traccia riguarda la luna e l’anniversario dello sbarco del 1969. Era una traccia che gli studenti si aspettavano in quanto l’anniversario ricorre quest’anno. Scienze umane . La traccia parte dai testi trattati da: “Lettera a una professoressa”, il libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e “Storia della scuola” di Saverio Santamaita.

. La traccia parte dai testi trattati da: “Lettera a una professoressa”, il libro del 1967 scritto da alcuni ragazzi della scuola di Barbiana, sotto la supervisione di don Lorenzo Milani e “Storia della scuola” di Saverio Santamaita. Economia Aziendale. I quattro rischi del business e il conto economico di Alfa spa dal quale emerga il miglioramento del risultato economico e del rischio di credito. Ci sono anche una serie di quesiti ed il candidato deve sceglierne due.

Per i maturanti dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Foggia, la prova è iniziata con un ritardo perché alle 9,30 non erano ancora arrivate le tracce per la seconda prova dell’esame di Maturità. Sono stati gli stessi studenti a dare notizia del ritardo, ma dal MIUR hanno precisato che precisano che “la scuola aveva inserito un codice errato con riferimento all’indirizzo di studi. Errore di cui la commissione si è accorta stamattina”.

Voi unimamme avete qualcuno che si cimenta con le prove d’esame di maturità?