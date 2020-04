Il principe Louis compie 2 anni, il terzogenito di William e Kate Middleton ha festeggiato in isolamento nella residenza di Anmer Hall.

Come tanti bambini che in questi mesi hanno dovuto festeggiare il loro compleanno in famiglia, senza la presenza dei nonni, dei cuginetti o degli amici di scuola, anche per il terzogenito di William d’Inghilterra e Kate Middleton è stato un compleanno diverso. Il piccolo Louis ha compiuto il 22 aprile due anni e la mamma ha pubblicato delle nuove foto del principino.

Principe Louis compie 2 anni: festa in giardino, ma solo con genitori e fratelli

Il compleanno del piccolo Louis è stato un altro compleanno reale passato in sordina dopo quello della bis nonna, la Regina Elisabetta, solo due giorni fa. Il piccolo Louis ha dovuto rinunciare, a causa del lockdown, alla festa con parenti ed amici, ma Kate e William cercato di rendere comunque speciale il gran giorno.

Mamma Kate, da sempre appassionata di fotografia, ha voluto condividere dei nuovi scatti del principino. Louis Arthur Charles, insieme alla sua famiglia, si trova nella blindatissima tenuta di campagna di Anmer Hall, nel Norfolk. E’ qui che i Cambridge hanno deciso di trascorrere il periodo di lockdown da emergenza Covid-19. E proprio dalla tenuta arrivano gli scatti che vedono il principino in 5 foto ed una è il lavoretto di Louis, che ha impresso la manina su un foglio con colori da pittura.

Immagini bellissime che lo ritraggono come qualsiasi altro bimbo, ma che sono state fatte anche per una buona causa. Infatti, come è successo anche in Italia, in tutto il Regno Unito i bambini hanno disegnato arcobaleni per supportare i medici, gli infermieri e tutto il resto del personale, sanitario e non, impegnato nella battaglia contro il Covid-19, come riportato anche da Vanity Fair.

In questi scatti si confermano l’ipotesi sul carattere del piccolo di casa, allegro, socievole e sempre sorridente. A differenza dei fratelli maggiori, George, 7 anni il prossimo luglio e Charlotte, quasi 5 anni, di Louis si sa poco perché non prima del compimento del primo anno di età i royal baby non partecipano a eventi ufficiali né seguono i genitori in occasione di viaggi brevi. Ci sono state sole due eccezioni per George che ha seguito i genitori in un lungo viaggio quando aveva meno di un anno e per il cuginetto Archie che è andato in Africa con Harry e Meghan Markle.

La corrispondete reale ha fatto sapere che il compleanno si è svolto con un piccolo party in giardino e con tanti regali ordinati online. Inoltre, grazie alle videochiamate, organizzate da Kate e William, anche i parenti lontani hanno potuto prendere parte alla festa del loro terzogenito.

Nel corso di un’intervista alla BBC, sempre fatta online, Kate e William hanno raccontato come stanno trascorrendo la loro quarantena con i figli. Si alternano tra giochi, lavoro e studio. Kate ha raccontato un piccolo aneddoto, Louis ha interrotto più di una videochimata, in quanto, come tanti bambini piccoli, sembrerebbe attratto per qualche ragione dal “pulsante rosso e lo vorrebbe sempre schiacciare”.

L’ultima immagine dei festeggiato risale a poco tempo fa quando la mamma ha pubblicato un video che lo ritrae con i fratelli mentre batte le mani in segno di ringraziamento per le persone che sono impegnate nell’emergenza sanitaria. Invece, l’ultima foto risale alla tradizionale cartolina di Natale che ogni anno viene pubblicata.

Voi unimamme avete organizzato una festa casalinga anche per i vostri piccoli che hanno festeggiato il compleanno in questi mesi?

