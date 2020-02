Michelle Hunziker condivide sui social alcune domande sulla vita fatte da sua figlia Celeste, di 4 anni.

Celeste Trussardi, secondogenita di Michelle Hunziker, ha posto alcune domande difficili a sua mamma.

Michelle Hunziker in difficoltà con le figlie

La figlia della showgirl, avuta con Tomaso Trussardi, è in quell’età in cui si chiedono molti perché. In modo particolare si tratta di domande sull’esistenza. “‘Cos’è l’eternità? Quando posso conoscere Dio? Quando è nato Dio? Quanto ci ha messo Mosè a portare il popolo ebraico nel deserto?’. Io ho pensato: “Oh signore. Cosa dico?“. La Hunziker ha raccontato nelle stories su Instagram. La showgirl è rimasta sbalordita dalla portata delle domande, ma anche divertita.

LEGGI ANCHE > MICHELLE HUNZIKER: “SPERO CHE LE MIE FIGLIE CI SIANO SEMPRE L’UNA PER L’ALTRA

“Si è concluso il viaggio con mia figlia Cece che mi dice: ‘Allora io voglio morire per conoscere Dio’. No Cece, devi vivere bene questa vita sulla Terra!”. Alla fine la mamma di Celeste e Sole ha voluto sdrammatizzare un po’ la situazione. Sole e Celeste sono nate nel 2013 e nel 2015 e sicuramente tengono impegnata la showgirl che ama trascorrere del tempo con loro. Come saprete Michelle Hunziker ha anche un’altra figlia: Aurora, nata dal matrimonio con Eros nel 1996. Mamma e figlia maggiore hanno un rapporto speciale anche a causa della vicinanza di età. Cosa ne pensate della risposta della Hunziker? Anche i vostri figli vi hanno fatto domande simili?

LEGGI ANCHE > MICHELLE HUNZIKER E IL REGALO SPECIALE ALLA FIGLIA AURORA FOTO

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.