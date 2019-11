Sul sito della catena di supermercati Carrefour è stato pubblicato il richiamo dal mercato di un prodotto alimentare per rischio di contaminazione da allergene.

Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno l’obbligo ed il dovere di informare i consumatori se riscontrano delle non conformità su dei prodotti che loro hanno già messo in commercio. In questo caso bisogna rendere noto al proprio cliente il problema che presenta il prodotto, il lotto e la data di scadenza affinché l’alimento incriminato non venga ingerito.

L’OSA deve provvedere al richiamo ed informare i consumatori anche con cartellonistica da apporre nei punti vendita, vengono esposti vicino al punto informazioni o a pubblicare il richiamo sul loro sito oltre che su quello del Ministero per la Salute.

Richiamo prodotto in vendita nei supermercati Carrefour: i dettagli e la marca

Ad essere richiamato questa volta è un prodotto alimentare che viene distribuito dalla catena alimentare Carrefour. Si tratta della BRESAOLA DI TACCHINO a marchio RIGAMONTI confezionato in vaschette da 90g. Il motivo del richiamo è la presenza di latte nel prodotto, ma che non è stato riportato in etichetta.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO PRODOTTI DA FORNO PER RISCHIO CONTAMINAZIONE | MARCA E LOTTI | FOTO

Il latte, come altri prodotti alimentare, è un allergene e la legge italiana prevede che queste sostanze che sono in grado, in alcuni soggetti, di scatenare reazioni allergiche, vengano riportate ed evidenziate in etichetta. Il tutto sempre con il fine di tutelare la salute del consumatore, in etichetta vanno elencati tutti gli ingredienti che servono per la produzione di un alimento.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO DAL MERCATO DI PRODOTTO ALIMENTARE PER RISCHIO CHIMICO | MARCA E LOTTO INTERESSATO

I dati del prodotto incriminato:

Marchio del prodotto: Rigamonti

Denominazione di Vendita: Bresaola di Tacchino 90 gr

Nome OSA: Rigamonti Salumificio SPA

Lotto di produzione: 719470311

Marchio identificazione stabilimento: IT 83 L CE

Sede dello stabilimento: via Stelvio 973, 23020 Montagna in Valtellina (SO)

Data di scadenza: 03-02-2020

Peso: 90 gr

LEGGI ANCHE > RICHIAMO PRODOTTO ALIMENTARE “NATALIZIO” | MARCA E LOTTO | FOTO

Il produttore avverte il consumatore intollerante al latte ed ai suoi derivati di non consumarlo e se lo ha ancora a disposizione di riportarlo al punto vendita dove lo ha acquistato.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? Consumate questo prodotto?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.