Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo dal mercato di un prodotto natalizio per rischio di contaminazione chimico.

I controlli per far si che i consumatori non corrano dei rischi quando consumano dei prodotti alimentari non si fermano mai. Un ultimo richiamo di un prodotto alimentare segnalato dal Ministero della Salute riguarda un prodotto che viene consumato nelle feste natalizie. L’alimento è stato richiamato per sospetta presenza di sostanze chimiche.

Richiamo prodotto natalizio: i dettagli e la marca

Tra poco è Natale ed un prodotto che viene consumato in questo periodo, soprattutto al ridosso del capodanno, è di sicuro il cotechino. Questo insaccato accompagnato dalle lenticchie è un piatto che sarà presente sulle tavole di molti italiani per il cenone di capodanno, il 31 dicembre.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO DAL MERCATO DI PRODOTTO ALIMENTARE PER RISCHIO CHIMICO | MARCA E LOTTO INTERESSATO

Sul sito del Ministero della Salute giunge il richiamo del “Cotechino da cuocere del salumificio Romano Mainelli Srl di Oleggio (No), una delle aziende storiche piemontesi per la produzione artigianale di salumi e prodotti “da cuocere” tipici del novarese“. La ragione per la quale è stato deciso il richiamo del prodotto incriminato è per la presenza di “sulfamidici”. Il richiamo vede coinvolti due lotto, quel codice che identifica ogni produzione che si trova sull’esterno della confezione vicino alla data di scadenza o a quella di produzione.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO PRODOTTI ITTICI PER RISCHIO CHIMICO E MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTI | FOTO

Ecco i dati del prodotto segnalato:

Motivo del Richiamo : presenza di sulfamidici su materia prima.

: presenza di sulfamidici su materia prima. Marchio del prodotto : Romano Mainelli srl.

: Romano Mainelli srl. Denominazione prodotti : Cotechino (500g).

: Cotechino (500g). Marchio ident. stabilimento produttore : IT876LC.

: IT876LC. Nome del produttore : Salumificio Romano Mainelli Srl- via Valsesia, 2 – Oleggio (Novara).

: Salumificio Romano Mainelli Srl- via Valsesia, 2 – Oleggio (Novara). Lotti di produzione 18431921 e n. 18431931.

Data di scadenza: 04/01/2020

Sia il Ministero e sia l’azienda produttrice avverte di “non consumare il prodotto” e di restituirlo immediatamente al punto vendita in caso di acquisto già effettuato”.

LEGGI ANCHE > RICHIAMO PRODOTTI DA FORNO PER RISCHIO CONTAMINAZIONE | MARCA E LOTTI | FOTO

I sulfamidici per cui si è disposto il ritiro del cotechino, sono una classe di farmaci di tipo sintetico con azione batteriostatica, cioè capaci di inibire o limitare la proliferazione di batteri. Utilizzati in origine per contrastare le infezioni batteriche nell’uomo, se ingeriti accidentalmente, possono sortire l’esatto effetto contrario, ovvero, sviluppare infezioni cosiddette secondarie, allergie o intolleranze. Tracce di sulfamidici sono pressoché riscontrabili nei prodotti di provenienza animale trattati nella produzione industriale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo richiamo? se avete in casa questo prodotto controllate il lotto sulla confezione.

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.