Richiamo di un prodotto da forno per rischio di contaminazione da sostanza allergica. Il prodotto incriminato con lotto e dove è venduto.

E’ di questi giorni un avviso per un richiamo di un prodotto alimentare che non deve essere consumato. I richiami avvengono o da parte degli addetti del settore, quindi le industrie stesse oppure dal Ministero della Salute che dopo diversi accertamenti stabilisce che un prodotto non è adatto alla vendita.

I richiami avvengono per vari motivi, il motivo di quest’ultimo richiamo è la presenza di una sostanza che in alcuni soggetti può creare un’allergia e che non è stata dichiarata in etichetta.

Richiamo prodotto da forno: i dettagli e la marca

La legge italiana stabilisce che un allergene deve essere sempre riportato in etichetta, in caso contrario l’alimento non può essere venduto. De catene della grande distribuzione, La Simply e la Auchan, presenti su tutto il territorio italiano, hanno diramato la notizia che un prodotto da loro in vendita è sottoposto a richiamo

Il prodotto incriminato è un prodotto da forno, dei grissini allo zenzero. I grissini sono prodotti da un’azienda italiana, la Bio’s Merenderia Srl e confezionati per Matt Non Solo Pane. L’azienda era stata interessata già al richiamo di alcuni prodotti nei giorni scorsi, confezionati in quel caso per un altro marchio.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Matt Non Solo Pane, Zenzerelli bio – Grissini con zenzero e lime bio

: Matt Non Solo Pane, Zenzerelli bio – Grissini con zenzero e lime bio Nome del produttore : Bio’s Merenderia Srl (ex Bio’s Produzione e Distribuzione S.r.l.)

: Bio’s Merenderia Srl (ex Bio’s Produzione e Distribuzione S.r.l.) Sede dello stabilimento : via Corradina 8/B, Castiglione di Cervia (RA)

: via Corradina 8/B, Castiglione di Cervia (RA) Peso unità di vendita : 150 g

: 150 g Lotto : L36 19

: L36 19 Data di scadenza: 02/06/20

Il motivo del richiamo è lo stesso dei prodotti da forno di qualche giorno fa: “Possibile presenza di tracce dell’allergene senape”: Come fanno sapere, l’alimento è sicuro per le persone che non sono allergiche alla senape. Per chi è allergenico a questo ingrediente che non è stato riportato in etichetta: “si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalato e di riportarlo al punto vendita d’acquisto”.

Voi unimamme avete questo prodotto in casa? Lo consumate di solito?

