Il Ministero per la Salute ha pubblicato il richiamo di un prodotto senza glutine e senza lattosio per rischio allergene. Il richiamo in via precauzionale.

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un prodotto alimentare per rischio allergene. Il richiamo viene effettuato per tutelare la salute del consumatore finale. A volte vine fatto solo a scopo precauzionale, mentre altre volte è strettamente necessario. Si tratta di un prodotto che viene venduto durante il periodo natalizio, ma che è molto probabile che vengano ancora venduti nei negozi della grande distribuzione o che si ha ancora in casa.

Richiamo di un prodotto senza glutine: Marca e lotto di porduzione

Sul sito del Ministero della Salute vengono pubblicati i richiami dei prodotti che a seguito dei controlli dell’OSA, operatori del settore alimentare, non possono essere venduti o se il consumatore li ha già non devono essere consumati. L’OSA oltre a dare notizia al consumatore del richiamo sul sito del Ministero deve apporre della cartellonistica nei punti vendita dove viene venduto il prodotto che deve essere ritirato dal mercato.

Questa volta il richiamo dal mercato riguarda la torta di Natale senza glutine e senza lattosio “Facciamo Festa” venduto con il marchio Belli freschi, un’azienda che ha sede nella provincia di Forlì Cesena e che si occupa della produzione di prodotti Gluten Free.

I dati del prodotto incriminato:

• Denominazione di vendita: Facciamo festa con torta di Natale senza lattosio

• Marchio del prodotto: Belli freschi

• Nome o ragione sociale dell’OSA: Belli Freschi srl via Savio 41/43 47027 Sarsina/FC T. 0547315489

• Lotto di produzione: TNSL150320

• Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Belli Freschi

• Nome del produttore: Belli Freschi

• Sede dello stabilimento: Via Savio n. 41/43

• Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 15/03/2020

• Descrizione peso/volume di vendita: 350 gr

Il motivo del richiamo è la possibile presenza di proteine del latte per contaminazione crociata del prodotto Torta di Natale senza lattosio e senza glutine non dichiarate in etichetta.

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alle proteine del latte o intolleranti al lattosio di non consumare il dolce di Natale richiamato e restituirlo al punto vendita d’acquisto.

