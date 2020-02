Un nuovo richiamo è stato pubblicato sul sito del Ministero per la Salute. Riguarda il richiamo di ravioli per rischio fisico, si tratta di otto lotti.

A scopo precauzionale il Ministero per la Salute per la possibile presenza di corpi estranei in un alimento. Anche se il richiamo è a scopo precauzionale, è sempre meglio controllare e se si ha il prodotto in casa meglio evitare di consumarlo.

Richiamo ravioli per rischio fisico: marca e lotti da controllare

Il provvedimento, comunicato attraverso il sistema Rasff, riguarda otto lotti di ravioli al vapore ai gamberi precotti Ta-Tung per la presenza di frammenti di plastica nei germogli di bambù in scatola usati come ingrediente. Il Rasff è il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, Rapid Alert System for Food and Feed. Si tratta di un sistema di allarme rapido europeo che consente di condividere con maggiore efficienza le informazioni relative a gravi rischi per la salute derivanti da alimenti e mangimi.

LEGGI ANCHE > NUOVO RICHIAMO DI CAPSULE CAFFE’ PER RISCHIO FISICO | MARCHI E LOTTI | FOTO

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 250 grammi con i seguenti numeri di lotto:

K1K1 TMC 13/2/2020

K1M1 TMC 15/2/2020

K101 TMC 17/2/2020

K1T1 TMC 22/2/2020

K1V1 TMC 24/2/2020

K251 TMC 29/2/2020

K271 TMC 2/3/2020

K2C1 TMC 7/3/2020

LEGGI ANCHE > NUOVO RICHIAMO DI SALAME PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCA E LOTTO | FOTO

Il Ministero ha prontamente interessato gli Assessorati alla Sanità delle Regioni coinvolte nelle liste di distribuzione chiedendo la verifica del ritiro/richiamo dei prodotti. Si invitano, a scopo precauzionale, i consumatori a non utilizzare tali prodotti.

Voi unimamma avete in casa questo prodotto? Eravate a conoscenza di questa notizia?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.