Il ministero della Salute ha pubblicato il richiamo dal mercato di uno stracchino per rischio contaminazione microbiologico.

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un richiamo di un prodotto alimentare per presenza di rischio microbiologico. Come per tutti i richiami di prodotti alimentari diramati dale Ministero o dali stessi operatori del settore alimentare, anche in questo caso, il prodotto non deve essere consumato e se è ancora nella nostra dispensa deve essere riportato al punto vendita per avere un rimborso.

I motivi dei richiami sono diversi, può essere la presenza nel prodotto di corpi estranei, come pezzi di plastica, di metallo o anche di vetro oppure alti livelli di contaminazione da allergeni o come in questo caso una contaminazione per rischio microbiologico.

Richiamo stracchino: i dettagli e la marca

Il Ministero della Salute, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale oggi, ha comunicato il richiamo per presenza di rischio microbiologico di un lotto Stracchino all’Antica a marchio Società Agricola Locatelli Guglielmo & C. S.S. Il provvedimento interessa le confezioni da 85,613 kg – 48 forme, prodotto il 12 ottobre 2019 (41esima settimana) nello stabilimento di Frazione Reggetto, in provincia di Bergamo.

Informazioni su prodotti incriminato:

Lotto di produzione : 12/10/2019 – 41a Settimana

: 12/10/2019 – 41a Settimana Marchio d’idenificazione dello stabilimento/produttore : IT 03/1719CE

: IT 03/1719CE Nome del produttore : Società agricola Locatelli Guglielmo & C.S:S:

: Società agricola Locatelli Guglielmo & C.S:S: Sede dello stabilimento : Frazione Reggetto s.n.

: Frazione Reggetto s.n. Descrizione peso/volume unità di vendita: 85.613 Kg – 48 forme

Il Motivo del richiamo è una contaminazione microbiologica da Escherichia Coli Stec.

Nelle avvertenze c’è scritto che la merce in questione deve essere immediatamente tolta dalla vendita ed effettuato il reso. In caso di commercializzazione da parti terze che successivamente mettono il prodotto sul mercato, va trasmesso immediatamente il documento.

L’Escherichia Coli è un batterio che si trova frequentemente nell’intestino sia degli uomini che degli animali, costituendone parte integrante della normale flora intestinale. L’infezione si trasmette all’uomo tramite il consumo di alimenti e tramite acque contaminate da materiale fecale proveniente da animali portatori, ma anche il contatto diretto con animali infetti, ad esempio negli allevamenti, può rappresentare un momento di rischio per un’eventuale trasmissione del batterio. Nella maggior parte dei casi sono innocui, ma ne esistono di alcuni tipo che possono mettere a rischio la salute provocando nei casi più lievi crampi addominale, vomito e diarrea, fino a quelli più gravi che possono portare a serie infezioni.

