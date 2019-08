Ecco l’ultima ninna nanna di Glory Obibo, la donna che ha sacrificato tutto per mettere al mondo sua figlia.

Unimamme, solo pochi giorni fa vi avevamo parlato del gesto di Glory Obibo, una mamma ventinovenne con un cancro al seno che ha deciso di fare delle cure più leggere per proteggere la figlia che aveva in grembo e che poi ha dato alla luce solo tre mesi fa.

la mamma che si è sacrificata per la figlia: un video

Purtroppo Glory ha perso la sua battaglia, ma ha lasciato in tutti coloro che hanno conosciuto la sua storia un ricordo molto forte.

“Il tempo cancella le fattezze del viso. Ma la voce, quella no. E Glory Obibo, come Elisa Girotto, come tutte le mamme sfortunate che devono lasciare qui i propri figli anzitempo, canta. Una dolcissima ninna nanna afro, un canto di disperazione e d’amore. L’ultima tenerissima e struggente ninna nanna cantata alla sua creatura incornicia una storia di amore oltre ogni egoismo, oltre ogni tutela di sé, Solo per dare la Vita” ha commentato il giovernatore della regione Luca Zaia, molto commosso.

Il funerale di Glory si è svolto venerdì scorso a Dosson, frazione di Casier, vicino a Treviso. In quell’occasione Samuele Nascimben, suo marito, ha dichiarato: “sognavamo di creare una famiglia. E grazie a te, grazie al tuo amore e alla tua testardaggine, ci siamo riusciti. Mi hai lasciato il tuo frutto più bello: la nostra Greta. Lo custodirò con cura, parlandole sempre di te e cercando di trasmetterle i tuoi valori. Grazie amore mio”.

Unimamme, cosa ne pensate di quest’ultimo atto d’amore di una mamma che ha dato tutto per la sua bambina e di cui si parla su Il Gazzettino?