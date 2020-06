Coronavirus in Italia: meno di 200 contagi, morti in calo. I dati aggiornati al 7 giugno.



Arrivano altre buone notizie dai numeri sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Oggi i contagi diminuiscono ancora, scendendo sotto le 200 unità, pari a 197 casi totali, in calo dai 270 di ieri. L’incremento percentuale giornaliero torna al +0,08% già toccato il 1° e il 4 giugno, ieri era al +0,12%. I casi complessivi di Coronavirus in Italia sono 234.899 dall’inizio dell’epidemia.

I tamponi effettuati oggi sono meno, 49.478 contro i 72.485 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi rimane comunque stabile, oggi allo 0,39% rispetto allo 0,37% di ieri. Di seguito i dati in dettaglio.

Coronavirus in Italia: meno di 200 contagi, morti in calo, dati aggiornati

Sempre meno casi di Covid-19 in Italia. Diminuiscono i contagi totali, tra cui malati e morti. I guariti crescono meno ma è una crescita regolare. Oggi i malati o attualmente positivi al virus (in isolamento a casa o ricoverati in ospedale) diminuiscono di 615 unità, in numero inferiore ai 1.099 di ieri, ma un calo costante che allontana ormai i rischi di una temuta ripresa dei contagi con la fine del lockdown di maggio. Non bisogna comunque abbassare la guardia e rispettare le regole di prevenzione (mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto in quelli affollati, distanziamento sociale e lavaggio delle mani). I casi attivi di infezione da Covid-19 n Italia sono 35.262 in Italia. I guariti oggi sono meno, 759 rispetto ai 1.297 di ieri, anche questo un numero che cresce comunque in modo costante. I guariti complessivi in Italia sono 165.837 dall’inizio dell’epidemia.

Il dato buono di oggi è l’ulteriore calo de morti, che oggi scendono a 53 decessi nelle ultime 24 ore, rispetto ai 72 di ieri. I decessi complessivi sono 33.899 dall’inizio dell’epidemia. Nel frattempo diminuiscono i ricoveri in ospedale e sempre più persone escono dall’isolamento domiciliare.

Casi di Covid-19 in Italia aggiornati a domenica 7 giugno 2020

35.262 attualmente positivi al Covid-19 : -615 casi dal 6 giugno (ieri erano diminuiti di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi);



: (ieri erano diminuiti di 1.099 casi, venerdì di 1.453 casi, giovedì di 868 casi, mercoledì 3 giugno di 596 casi, martedì 2 giugno di 1.474 casi, lunedì 1° giugno di 708 casi, domenica 31 magio di 1.616 casi); 165.837 i guariti : pari a +759 da ieri ;

: pari a ; 33.899 i morti: pari a +53

Il numero complessivo dei contagi di Covid-19 in Italia dall’inizio dell’epidemia hanno raggiunto i 234.998 casi totali, rispetto ai 234.801 di ieri.

Tra i 35.262 positivi al Coronavirus alla data del 7 giugno:

30.111 si trovano in isolamento domiciliare ( -471 in un giorno )



si trovano ( ) 4.864 sono ricoverati con sintomi ( -138 pazienti in un giorno )



sono ( ) 287 sono in terapia intensiva (ieri erano 293, -6 in un giorno).

Continua il calo dei pazienti in ospedale e dei positivi in isolamento domiciliare. Nei reparti ordinari, i pazienti scendono sotto le 5 mila unità con un calo oggi di 138 unità. Scendono ancora anche se in numero ridotto i pazienti in terapia intensiva, oggi meno 6 e sotto le 290 unità.

La distribuzione dei casi di Covid-19 su base regionale al 7 giugno 2020.

Oggi i nuovi contagi totali da Covid-19 in Lombardia sono in calo: 125 rispetto ai 142 di ieri. A fronte comunque di un numero di tamponi inferiore: oggi 8.005 rispetto ai 13.696 di ieri. Il rapporto tra contagi e tamponi sale all’1,56% dall’1,03% di ieri. I contagi complessivi in regione salgono a 90.195 dall’inizio dell’epidemia.

Informazioni aggiornate in tempo reale sulla diffusione dei casi di Covid-19 in Italia le trovate sul sito web del Ministero della Salute.

