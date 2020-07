Richiamo yogurt per rischio alimentare | Marca e Lotti | FOTO

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo per due tipi di yogurt per rischio chimico. Il marchio e i lotti contaminati.

La nota azienda di supermercati presenti in Italia, la Despar, ha effettuato il richiamo di un loro prodotto alimentare perchè non è conforme con quanto dichiarato in etichetta. Il richiamo è presente sul sito dell’azienda e sul sito del Ministero della Salute. Purtroppo, succede che un prodotto non conforme alla vendita venga immesso sul mercato, per questo è necessario fare attenzione alle varie segnalazioni che servono per tutelare la salute del consumatore.

LEGGI ANCHE — > RICHIAMO FORMAGGIO STAGIONATO PER ESCHERICHIA COLI | MARCA E LOTTO | FOTO

Richiamo yogurt rischio chimico: la marca ed i lotti da controllare

Il richiamo è dovuto ad un rischio chimico. Si tratta di due yogurt confezionati a marchio Despar, il motivo del richiamo è la possibile presenza di lattosio in prodotti venduti come privi. Per chi non è intollerante al lattosio non c’è alcun rischio per la salute, ma chi è intollerante potrebbe avere problemi in caso d’ingestione del prodotto.

I dati del prodotto incriminato: YOGURT GRECO SENZA GRASSI

Denominazione di vendita: Yogurt greco senza grassi e senza lattosio 150 gr Despar FREE FROM

di vendita: Yogurt greco senza grassi e senza lattosio 150 gr Despar FREE FROM Marchio del prodotto: DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L.

del prodotto: DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L. Nome o ragione sociale dell’OSA: DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L.

o sociale DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L. Lotto di produzione: 26/07/2020

di 26/07/2020 Nome del produttore: DAIRY INDUSTRY OF DRAMA S.A.”NEOGAL”

del Sede dello stabilimento : Drama, Grecia

dello : Drama, Grecia Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 26-07-2020

di o termine minimo di conservazione: 26-07-2020 Descrizione peso/volume vendita: 150 gr

LEGGI ANCHE — > RICHIAMO VONGOLE PER RISCHIO MICROBIOLOGICO: L’ALLERTA DEL RASFF

I dati dello YOGURT GRECO CON PEZZI DI FRAGOLA

Denominazione di vendita: Yogurt greco con pezzi di fragola e senza lattosio 150 gr Despar FREE FROM

di vendita: Yogurt greco con pezzi di fragola e senza lattosio 150 gr Despar FREE FROM Marchio del prodotto: DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L.

del prodotto: DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L. Nome o ragione sociale dell’OSA: DESPAR ITALIA CONSORZIO A R.L.

o sociale Lotto di produzione: 26/07/2020

di 26/07/2020 Nome del produttore: DAIRY INDUSTRY OF DRAMA S.A.”NEOGAL”

del Sede dello stabilimento : Drama, Grecia

dello : Drama, Grecia Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 26/07/2020

di o termine minimo di conservazione: 26/07/2020 Descrizione peso/volume vendita: 150 gr

L’avvertenza è quella di non consumare il prodotto e di riportalo al punto vendita per avere una sostituzione o un rimborso, non c’è bisogno dello scontrino.

LEGGI ANCHE —> RICHIAMO URGENTE: ZUPPA PER RISCHIO MICROBIOLOGICO | MARCHI E LOTTI | FOTO

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo nuovo richiamo? Avete mai consumato questi yogurt?

Per restare sempre aggiornato su richiami, notizie e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram o su GoogleNews.