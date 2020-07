In spiaggia con i bambini: le idee per il pranzo e la merenda

Per il pranzo dei bambini in spiaggia è sempre meglio scegliere alimenti freschi e leggeri. Alcune idee per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia.

Quando con i bambini si decide di andare al mare ci sono delle piccole precauzioni da prendere. Prima di tutto ricordarsi di portare sempre una protezione solare adeguata e poi se si decide di rimanere in spiaggia l’intera giornata è giusto pensare ad un pranzo ed uno spuntino anche per i più piccoli.

Spiaggia bambini pranzo: idee veloci e facili

E’ importante che il pasto principale sia leggero, pratico da consumare anche sotto l’ombrellone e sfizioso in modo da incentivare i bambini a mangiarlo senza fare capricci. Quindi si a piatti freschi, gustosi, leggeri e veloci evitando cibo pensate e bevande gasate ed incentivando il consumo di frutta fresca e verdura.

Ecco delle idee che sono perfette non solo per i bambini, ma per tutta la famiglia:

Insalate di pasta o di riso o di orzo o altri cereali: sono uno dei piatti più gettonati per il periodo estivo. Si preparano in anticipo, anche la sera prima e sono perfetti da consumare freddi. Il condimento è a piacere, ma anche in questo caso vale la regola del cibo leggero. Quindi si a pomodori, mais, rucola, tonno, mozzarella, piselli o olive. Evitare però come condimento la maionese o ad altre salse che possano essere pesanti, ma si all’olio extra vergine di oliva.

Verdure fresche già lavate e porzionate: pensare di portare una vaschetta con delle verdure già tagliate in modo da essere consumate facilmente anche durante tutta la giornata: carote, cetrioli, sedano, finocchi o ravanelli.

Frittate, ma leggere: ok a frittate preparate con l’ortaggio preferito, come la patata, la zucchina o più semplice con prosciutto cotto e formaggio. Se si vuole si può anche preparare senza uova, ma con la farina di ceci, fonti di energia e più facili da digerire rispetto alle uova o al formaggio.

Frutta: come per le verdure anche la frutta deve essere già sbucciata e tagliata. Sono perfette macedonia di frutta con anguria, pesca, albicocche o il frutto preferito di stagione. Si può optare anche per degli spiedini di frutta con forme diverse per incentivare i bambini a mangiarli.

Bevande: evitare o almeno limitare bevande gasate, meglio acqua o succhi senza zucchero. Ricordarsi che è importante idratarsi durante il tempo che si è in spiaggia.

Dolci: meglio evitare torte complicate che sono anche difficili da mangiare in spiaggia. Puntare su ghiaccioli o gelati alla frutta è un ottima soluzione anche per far felici i bambini.

Per i bambini più piccoli, al di sotto dei due anni, è meglio attrezzarsi con dei thermos nei quali si conserva una minestrina pronta condita con formaggio ed olio extra vergine di oliva.

Voi unimamme cosa preparate di solito ai vostri bambini quando decidete di trascorrere tutta la giornata in spiaggia?

