Conad richiama salame per rischio salmonella | Marca e lotto | FOTO

La Conad richiama salame per un grave rischio per la salute del consumatore finale. I dettagli del prodotto richiamato dal mercato.

I richiami dei prodotti alimentari vengono normalmente prima pubblicati sul sito del Ministero, in alcuni casi però è il supermercato che procede in modo tempestivo ad effettuare il richiamo. Questa volta è la Conad, la cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, che ha pubblicato sul proprio sito la notizia di un richiamo urgente di un prodotto che vendono nei loro supermercati diffusi in tutta l’Italia.

Conad richiama salame : i dettagli e la marca

Non è la prima volta che la Conad provvede al richiamo di un prodotto alimentare, In passato aveva richiamato sia delle capsule di caffè e sia dei filetti di alici sott’olio, al richiamo di alcune capsule di caffè a suo marchio per la possibile presenza di corpi estranei, particelle di plastica. Adesso ha richiamato, in via precauzionale, un lotto di salame.

Dettagli prodotto incriminato:

Nome di vendita: Salame Felino IGP – Sapori & Dintorni

Salame Felino IGP – Sapori & Dintorni Lotto: 1770520

1770520 Cod. EAN: 2197460

2197460 Prodotto per: Conad da Fereoli Gino e Figlio s.r.l.

Conad da Fereoli Gino e Figlio s.r.l. Confezioni da: 850 gr

Il motivo del richiamo è la presenza di Salmonella spp. Le salmonelle responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali e rappresentano una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari. Le infezioni da Salmonella spp. possono verificarsi nell’uomo e negli animali domestici e da cortile. I principali serbatoi dell’infezione sono rappresentati dagli animali e di conseguenza i loro derivati, come:

carne,uova e latte consumati crudi o non pastorizzati

ambiente , soprattutto nelle acque che non sono destinate al consumo umano.

Come sempre, ma come anche segnalato dall’azienda, per evitare qualsiasi rischio per la salute “i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al medesimo lotto sono invitati a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso“.