Paura del parto: come riuscire ad essere più serene

Molte donne con la gravidanza che avanza cominciano ad avere paura del parto. Ma come si può superare e rimanere più tranquille possibile?

Per riuscire a sopravvivere a quel fatidico giorno è necessario prendere nota di una verità importantissima: non esiste un “modo” giusto o sbagliato di partorire. Avere paura del parto è un sentimeno comune a tantissime donne incinte, ma ci sono vari metodi per riuscire a superare questa emozione. Innanzitutto è necessario prendere atto di queste paure e comunicarle al proprio ginecologo, in secondo luogo frequentare un corso preparto può alleviare e sciogliere alcuni dubbi relativi all’esperienza e infine è importante scegliere un ospedale che ci faccia sentire a nostro agio e soprattutto al sicuro sia per noi sia per il nostro bambino.

La paura, però, di partorire non è immediata. Questa si fa più forte quando il travaglio comincia ad avvicinarsi e nella mente di tante mamme incinte iniziano a susseguirsi una serie di domande importanti. È un climax ascendente che raggiunge il suo culmine nel terzo trimestre.

Infatti i primi sei mesi della gravidanza si vivono con serenità, godendosi ogni momento che viene: la pancia che cresce, le visite, la scoperta del sesso del bimbo/a, i primi calci.

Nel terzo trimestre le ansia cominciano a sopraggiungere sia perché il giorno del parto si avvicina sia perché mille domande e pensieri cominciano ad attangliarsi nella mente della mamma sia su come sarà il parto e sia quanto dolore si prova.

Secondo la psicologa e psicoterapeuta Sara Piattino, queste ansie sono normalissime e hanno un nome ben specifico: tocofobia:

“Se si tratta del primo parto, c’è l’incognita di non sapere a che cosa si va incontro. Se invece di parti ce ne sono già stati e l’esperienza non è stata delle migliori, a spaventare è il ricordo del passato. In entrambi i casi, il parto viene percepito intimamente come un ostacolo da superare, qualcosa di pericoloso. Una paura che persiste nonostante i progressi della medicina e che viene clinicamente denominata tocofobia”

Paura del parto: come riuscire ad essere più serene

La tocofobia è un disturbo dell’ansia, legato al parto:

“La tocofobia è un tipo di fobia che coincide con la paura del parto. È caratteristica delle nullipare ma può colpire anche una donna nei parti successivi al primo. Si fa una distinzione fra:

tocofobia primaria : precede la gravidanza e può ritardare o evitare la decisione di avere dei figli;

: precede la gravidanza e può ritardare o evitare la decisione di avere dei figli; tocofobia secondaria: segue un’esperienza di parto particolarmente traumatica”

Dunque per evitare che quest’ansia assalga la partoriente è necessario tenere in considerazione alcune cose. Innanzitutto non bisogna focalizzarsi sul fatto che il parto possa andare storto o che il bambino possa farsi male. Anzi, il nostro corpo è sempre stato pronto ad affrontare una sfida di questo tipo e che il tutto, seppur con un pò di dolore, procederà per il meglio. Concentrarsi sulle paure e sugli imprevisti può portare solo ad altre ansie inutili che minano ancora di più la vostra mente. Secondo Melissa Pozzo, psicologa presso l’Ospedale sacco di Milano, è necessario che ogni partoriente si prenda cura di se stessa in modo tale da rilassare il corpo e la mente: “E intanto, l’invito è a prendersi cura di sé. Scegliendo il medico che dà più fiducia, affidandosi alle sue cure, prestando attenzione al proprio stile di vita e al proprio benessere. Insomma, cercando di stare bene”.

Un’altra grande paura che provoca nelle donne incinte ansie e disturbi sono i dolori del parto. Tanto che una delle domande più frequenti fatte ai dottori è: “Sarà tanto doloroso?”. Purtroppo i travagli indolore, a meno che non si faccia un parto cesareo, non esistono. Inoltre ad amplificare queste paure sono i numerosi racconti che si sentono intorno a parti lunghissimi durati per diversi giorni. In realtà la durata massima di un parto è di 8-10 ore, come conferma la stessa Irene Cetin, direttore del reparto di Ostetricia all’ospedale Sacco di Milano: “Si tenga presente che il limite massimo di un travaglio di parto è 8-10 ore, ma si tratta di un limite massimo, non della durata media!”.

Dunque per poter affrontare al meglio quel giorno è importante circondarsi di pensieri positivi e di affetti più cari che infondono un pò di coraggio. Del resto, tutte quelle paure, quelle ansie e timori svaniranno nel momento in cui per la prima volta prenderete in braccio il vostro piccolo appena nato.

E voi Unimamme avete avuto queste paure?

