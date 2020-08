Valigia dei bambini: come organizzarla

Valigia dei bambini, ecco qualche consiglio sulle cose che possono essere utili per un viaggio insieme a loro

Con il mio compagno siamo stati insieme dieci anni prima di avere i nostri 2 figli e in questi dieci anni ne abbiamo approfittato per fare dei bellissimi viaggi insieme in giro per il mondo. Una volta arrivati i nostri 2 figli temevo che avremmo smesso di viaggiare ma non abbiamo gettato la spugna e fin da piccolissimi li abbiamo portati in viaggio con noi. Viaggiare con loro è davvero molto bello per noi, condividere con loro questa passione, soprattutto ora che sono più autonomi e che amano anche loro partire con noi. Quando si parte con dei bambini è molto importante organizzare il viaggio come abbiamo spiegato in questo articolo, e preparare al meglio la loro valigia, con tutto quello che può servirgli.

Valigia dei bambini, le cose che possono essere utili per un viaggio insieme a loro

il tablet con contenuti di qualità aiuta ad affrontare viaggi molto lunghi in aereo, nave o treno o l’e-book per bambini, vedere un cartone animato in viaggio è un ottimo passatempo.

L’ideale sarebbe avere una valigia a misura di bambino in modo che si sentano partecipi di questa esperienza magari come la Tranqi che si può cavalcare e metterci dentro i giochi preferiti, come l’orsetto per dormire tranquillo e non stressarsi

anche la borraccia la porterei, è utilissima e la puoi avere sempre a portata di mano e riempirla ogni qualvolta ne hai la possibilità

è importante sia il mare che in montagna non dimenticare mai di portare la crema solare specifica per bambino fattore di protezione molto alta soprattutto durante i primi giorni di esposizione

una piscina gonfiabile può essere molto utile, si può usare per divertimento ma anche per fare il bagnetto ai bambini la sera

ovviamente un certo numero di magliettine, pantaloncini e vestitini e portare in viaggio sempre un cambio a portata di mano. E’ importante ricordare di vestirli sempre a strati, in questo modo non soffriranno nè il caldo nè il freddo.

se il bambino è molto piccolo serviranno le sue pappine, i pannolini, le salviettine e il biberon in questo articolo trovate dei consigli sul come viaggiare con un neonato da svezzare. È importante prevedere anche un kit di pronto, in questo articolo soccorso c’è l’elenco delle medicine consigliate dal Bambin Gesù

Un CD con le loro canzoni preferite questo renderà il viaggio molto, più divertente per loro e anche per voi

Care unimamme cosa ne pensate di questi pochi consigli? Personalmente cerco sempre di viaggiare leggera soprattutto se si parla del vestiario dei bambini, i primi tempi ne usavano la metà di quello che gli portavo, ora ho preso bene la mira e porto poche cose che in caso rilavo.

