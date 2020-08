Vestire i gemelli uguali o diversi? | Non è solo una questione di stile

Vestire i gemelli uguali o diversi è innanzitutto una scelta di stile. Ma secondo gli psicologi sarebbe anche legato allo sviluppo della loro personalità

Se siete mamme due gemelli la scelta dell’abbigliamento non è da sottovalutare.

La linea guida degli psicologi infatti è che vestirli uguali non aiuterebbe lo sviluppo della loro personalità individuale

Vestire i gemelli diversi non è quindi solo una questione di stile

Fino a qualche anno fa la corrente di pensiero era che i gemelli vestiti in modo uguale erano più simpatici e teneri. Ma si è visto poi che questo potrebbe incidere sullo sviluppo della loro personalità e della loro individualità.

Se sono di sesso diverso la scelta è più semplice perchè magari basterà differenziarli con lo stesso completo ma nelle varianti di gonna e pantalone.

Stesso discorso per i gemelli che non sono uguali e si differenziano già “geneticamente”, anche nella crescita.

Ma spesso le mamme di gemelli omozigote optano per vestire i gemelli in modo uguale, anche per una questione di praticità.

Allora come vestire i gemelli diversi? Se si vuole differenziare i due bambini, esistono diverse strategie:

Giocare con i colori. Quindi scegliere alcuni colori per uno, alcuni per l’altro e fare in modo che il loro abbigliamento rispetti questa scelta. In questo modo si saprà sempre a chi dei due ci si sta rivolgendo

Comprare t-shirt o capi personalizzati o personalizzabili.

Utilizzare etichette personalizzate per i vestiti, gli zainetti o i grembiulini

Utilizzare un oggetto distintivo come un braccialetto o un fermacapelli per le femminucce, una bottiglia per la scuola diversa, un ciucciotto diverso per i più piccini, ecc.

Comprare vestiti simili ma non uguali. Esistono anche dei negozi online che vendono abbigliamento specifico per gemelli: propongono vestiti simili e abbinati, che però mirano a mantenere l’individualità del bambino.

Con questi piccoli accorgimenti potrete vestire i gemelli in modo diverso, facilitando il riconoscimento anche a parenti, amici e maestre ed evitando di creare confusione o frustrazione nei bambini.

Crescendo poi svilupperanno ognuno il proprio gusto personale e di sicuro saranno loro a scegliere l’abbigliamento più adatto, soprattutto se saranno stati abituati da piccoli a differenziarsi.

E voi unimamme? Vi piace vestire i vostri gemelli uguali o diversi?

