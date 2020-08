Libri illustrati per bambini: ecco i migliori per iniziare a leggere

I libri illustrati sono fondamentali per iniziare i bambini alla lettura. Attraverso questi i piccolo possono iniziare ad appassionarsi alle varie storie.

Il mondo della lettura inizia ad essere per i più un universo sempre più sconosciuto e lontano. Negli ultimi decenni i libri hanno cominciato a perdere quell’interesse che da sempre li ha contraddistinti.

Prima erano visti come fonte di conoscenza e, seppur stando seduti, permettevano di viaggiare e esplorare nuovi mondi, adesso invece sempre più adulti ma anche bambini li vedono come una perdita di tempo.

Il decremento si sta attuando da una parte perché la tecnologia ha preso il sopravvento – la maggior parte della popolazione è sempre più attratta da smartphone, ipad, tablet – e dall’altra perché le storie hanno perso la loro forza, non più in grado di appassionare come prima i lettori.

Insomma tutto ciò sta mandando il mondo dell’editoria verso una crisi senza precedenti e in moltissimi stanno ricorrendo ai ripari. Tuttavia, però, leggere è fondamentale ed è ancora più importante farlo fin da piccoli perché durante l’infazia il cervello è molto fresco e con grande facilità si assimilano concetti e temi.

Ad esempio, infatti, è consigliato insegnare le lingue straniere ai bambini da piccolissimi in modo tale che con più faicilità possano apprenderle e capirle.

Allo stesso modo funziona con la lettura. Leggere da bambini apporta grandissimi benefici, cosa di cui vi abbiamo parlato già in un precedente articolo.

Tra i vari benefici c’è quello di una maggiore concentrazione, apprendimento più veloce e uno sviluppo più acuto della cratività.

Libri illustrati per bambini: ecco i migliori per leggere

Proprio per fare in modo che i più piccoli si avvicinino alla lettura, molte case editrici hanno prodotto dei testi – cosa che veniva già fatta nel passato – in cui le parole sono accompagnate da innumerevoli illustrazioni, che servono a catturare l’attenzione dei bambini.

In Italia come nel resto del mondo le storie per l’infanzia sono innumerevoli, ma ci sono alcune tra fiabe e favole che non passano mai di moda e che illustrate ottengono ancora più successo. Su quanto siano importanti le fiabe abbiamo già scritto in un articolo.

Ad esempio un testo illustrato che è molto raccomandato dai genitori è quello de Il piccolo principe, illustrato da Valeria Docampo. La storia del principe che nel suo viaggio, tra terra e altri mondi, conosce importanti valori che fino ad ora non conosceva, grazie alle illustrazioni, acquisisce un’altra vita.

Il testo di Antoine de Saint-Exupery è un classico che, nonostante la sua fama, ha ancora tanto da raccontare e sia con le illustrazioni sia con le trasposizioni cinematografiche trasmette sempre un messaggio diverso.

Un altro testo, apprezzato da adulti e bambini, è Il Gruffalò, illustrato da Axel Scheffler. Le avventure di Gruffalò e del topolino all’interno del bosco sono più di quindici anni che appassionano i più piccoli e attraverso le illustrazioni di Scheffler la storia prende vita da sola, permettendo ai bambini, che ancora non sanno leggere, di capire cosa sta accadendo.

Altra colonna portante, ma della cultura italiana, sono Le Avventure di Pinocchio, illustrato da Manuela Santini. Il vivace burattino e il suo papà Geppetto sono anni che conquistano il cuore dei bambini sia perché in Pinocchio in tantissimi si rispecchiano – le sue monellerie, l’essere disubbidiente – sia perché quell’atmosfera magica tra fate, animali parlanti e bambini che diventano asini sono il sogno dei più piccini.

Posso guardare nel tuo pannolino è un testo scritto e disegnato da Guido Van Genechten. Questo è rivolto ai più piccoli e attraverso le illustrazioni ed elementi interattivi i bambini si immedesimano nel personaggio principale, un simpatico topolino curioso.

Infine uno dei migliori testi illustrati, premiato anche dal New York Times nel 2018 è La casa che un tempo era casa, illustrato da Lane Smith. Si tratta di un romanzo di formazione e d’avventura in cui i protagonisti attraverso i loro occhi scoprono cosa è accaduto in un’abitazione abbandonata. Un testo che è adatto non solo ai bambini, ma anche agli adulti e che permette di far trascorrere delle serate divertenti insieme.

E voi Unimamme avete mai comprato dei testi illustrati ai vostri bimbi?

