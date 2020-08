Laura Pausini e la figlia, la foto stupisce: il dettaglio non sfugge

Laura Pausini condivide sui social una foto con la figlia ed il marito. Giorni di relax che i tre stanno trascorrendo insieme.

La cantante italiana Laura Pausini sta trascorrendo i suoi ultimi giorni di vacanza in montagna a Madonna di Campiglio. Con lei anche il marito e la figlia Paola che ha compiuto quest’anno 7 anni. Giorni di relax per la famiglia che si diverte con le passeggiate in montagna prima di ritornare in città.

Laura ed il marito Paolo Carta hanno anche festeggiato il loro 15 anni di matrimonio in questi giorni e la cantante ha condiviso con i suoi tantissimi followers delle foto intime.

Laura Pausini e la foto con la figlia ed il marito in vacanza

Laura Pausini, Paolo e Paola sono in montagna dove hanno trascorso ferragosto. L’ultimo giorno di vacanza la cantante ha voluto regale ai suoi tantissimi followers un bellissimo scatto della famiglia sorridente e felice. Mamma, papà e figlia sono in una bellissima vallata circondati dalle montagne, i genitori in tenuta da boscaioli, con la classica camicia con i quadretti mentre Paola è sulle spalle del papà spensierata.

La cantante su Instagram scrive: “Sono stati giorni bellissimi passati tra le montagne della mia Italia. L’aria pura e le passeggiate in solitudine sono state rigeneranti. Ora è il momento di ripartire ma non dimenticheremo mai questo viaggio dopo un lockdown un po’ difficile“.

Laura ricorda ai fan si essere sempre prudenti anche quando ci si trova in vacanza: “Se siete anche voi in vacanza, divertitevi ma non dimenticate di proteggervi usando le mascherine. E’ importante per voi e per tutti gli altri“.

Tantissimi i commenti per la famiglia felice ed in molti hanno notato che Paola, oltre ad essere diventata ormai una signorina, sta somigliando sempre di più alla mamma. Il sorriso grande è lo stesso, ma anche gli occhi sono uguali.

Laura e Paolo hanno festeggiato anche i loro 15 anni di matrimonio, anche questa volta la cantante ha voluto condividere delle foto, ma senza Paola. In questo caso la figlia si è trasformata in fotografa ritraendo i suoi genitori felici.

Voi unimamme cosa dite? Le due si somigliano?