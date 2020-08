Noi ricordiamo così la piccola Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, ma oggi la ragazza è cresciuta ed è la copia spiccicata di sua madre.

Una deliziosa e biondissima bimba sempre sorridente.

Così tutti noi ricordiamo Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, una bambina divenuta famosa anzitempo per quel nome un po’ buffo e, soprattutto, per avere come genitori una delle coppia più celebri del Pianeta.

Il tempo però è intanto passato e se è vero che anche quella coppia è alla fine scoppiata è altrettanto vero che la bambina bionda è cresciuta e ora mostra una somiglianza impressionante con mamma Gwyneth Paltrow.

Apple Martin è uguale a mamma Gwyneth Paltrow

Di generazione in generazione il codice genetico delle donne “Paltrow” sembra aver deciso di replicarsi quasi identico a se stesso.

Ben nota è infatti la grande somiglianza tra Gwyneth Paltrow e sua madre ma adesso la storia sembra ripetersi tra la famosa attrice e sua figlia Apple Martin.

Recentemente sul profilo Instagram della bellissima ex moglie di Chris Martin sono comparse alcune foto che la ritraggono con la figlia: stessi capelli biondi, stesso disegno delle labbra e grandi occhi magnetici che rendono le due donne semplicemente identiche.

Una fortuna somiglianza per la giovane Apple: se è vero infatti che molte figlie hanno negli anni sofferto i continui paragoni con le bellissime madri (ricordiamo a tal proposito Aurora Ramazzotti che ha patito uno spietato confronto con mamma Michelle Hunziker) per la figlia d’arte, in questo caso, si profila un parallelo assolutamente vantaggioso. Lei sì che è bella proprio come la mamma e, aggiungiamo noi, come la nonna.

E voi, care unimamme, notate questa incredibile “tripla somiglianza”? Qualcosa di non comune in un mondo in cui difficilmente il fascino si presenta come un carattere ereditario: qui ci troviamo invece senza dubbio di fronte a tre generazioni di vera bionda bellezza che non può lasciare indifferenti.