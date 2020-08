Paris Hilton vuole diventare mamma: “Mi piacerebbe una mini-me”

Non si sa quando abbia fatto la congelazione, ma è certo il suo desiderio di metter su famiglia: “Mi piacerebbe avere una bambina e vestirla, una sorta di mini-me“. La decisione è stata presa con lo scopo di non avere ansie: “In questo modo puoi controllarlo e non avere in testa l’assillo di sposarti e fare subito figli“.

Paris dopo esser quasi convolata a nozze nel 2018 è fidanzata con Carter Reum che sembrerebbe essere l’uomo perfetto: come lei stessa ha scritto sul suo profilo Instagram: “Un giorno baci le labbra di qualcuno e capisci che sono quelle che vorrai baciare per sempre. Finalmente ho trovato la persona con cui passare la vita, sono certa che sarà un super papà“.

All’apparenza la vita della Hilton potrebbe sembrare un sogno, ma anche lei, come tante persone, ha un passato che l’ha segnata procurandole diverse ferite. In un’intervista a People ha dichiaro che quando era in un collegio ha subito abusi fisici e psicologici. Aveva 17 anni quando è stata mandata al Provo Canyon School di Springville, nello Utah.

Qui ha trascorso dei mesi orribili: “Dal momento in cui mi alzavo fino a quando andavo a letto mi urlavano addosso tutto il giorno, dicevano cose terribili, era una tortura continua. Il personale mi faceva costantemente sentire male, mi bullizzava. Penso che il loro obiettivo fosse piegarci“.

Oltre a violenze psicologiche anche quelle fisiche: “Erano fisicamente violenti, ci colpivano, ci soffocavano. Volevano che fossimo troppo spaventati per disobbedire“.

La scuola non ha risposto alle dichiarazioni, ma Paris ha sofferto molto: “Avevo attacchi di panico e piangevo ogni singolo giorno. Stavo così male. Mi sentivo come in prigione e odiavo la vita”.

Voi unimamme cosa ne pensate della scelta di Paris di congelare i suoi ovuli? La trovate giusta o sbagliata?