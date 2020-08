Le merende sane per i nostri bimbi | alternative gustose e pratiche

Le merende sane per i nostri bimbi possono anche essere gustose. Qualche alternativa per cercare di limitare l’uso di quelle industriali

La merenda dei bambini è importantissima. Non dovrebbe superare il 5-10% del fabbisogno energetico quotidiano. Ecco perché è importante scegliere merende sane, magari da alternare a quelle industriali

Le merende sane per i nostri bimbi, ecco quali sono

Le merendine industriali vengono scelte dalle mamme soprattutto per la loro praticità e perché i loro bimbi le accettano sempre con piacere.

Anche se non va totalmente demonizzato l’uso delle merendine per i bambini e i ragazzi, è giusto sapere che secondo la maggior parte dei nutrizionisti pediatri dovrebbero rappresentare l’eccezione e non la regola per i nostri bimbi.

La merendina da sola non è da demonizzare, ma il discorso delle merendine si inserisce in quello più ampio dello stile di vita, quindi le merendine sane vanno alternate a quelle industriali come la vita sedentaria davanti alla tv o al pc va alternata al movimento fisico e allo sport.

La merenda della mattina e del pomeriggio è importantissima per i nostri bimbi, per spezzare la fame fino al momento del pasto successivo e per fornire energie immediate durante la mattinata di scuola o le attività pomeridiane.

Molto spesso però la merenda viene fatta in fretta e senza dare importanza alla qualità. I pediatri invece raccomandano di dare merende di qualità, che comprendano i nutrienti giusti e quindi siano davvero una bomba di energia per i nostri piccoli e non di grassi e calorie “vuote”, che sono anche controproducenti perché producono picchi e poi bruschi cali di glicemia, che abbassano le energie e la soglia di attenzione.

Parlare di merende sane per i nostri bimbi vuol dire quindi parlare di merende semplici, con pochi e sani ingredienti, non necessariamente fatte in casa ma scelte badando alla qualità degli ingredienti.

Un panino con un cucchiaino di marmellata o cioccolata, un toast con prosciutto e formaggio, una fetta di pane e olio, il latte con i cereali a una spolverata di cacao sono sicuramente più sane di uno snack industriale e, anche se contengono più o meno le stesse calorie, hanno un valore nutritivo più alto.

Uno yogurt con la frutta o con del miele, della frutta magari ricoperta con del cioccolato fondente fuso, dei pancake fatti in casa con banana e farina integrale, delle chips di mela o di zucchine e parmigiano sono tutte alternative pratiche e veloci, da portare anche a scuola o da consumare prima di un allenamento.

Sul web troverete tantissime ricette per preparare degli snack sani ed originali per i vostri bimbi senza dover sacrificare il gusto. Sicuramente se riuscirete a coinvolgerli anche nella preparazione saranno felici poi di consumare quello che hanno preparato insieme a voi.

Molte di queste merende possono essere preparate anche in anticipo.

Se invece amate cucinare e avete più tempo a disposizione potete cimentarvi nella preparazione di ciambelloni, plumcake o biscotti fatti in casa, sicuramente con ingredienti più selezionati e senza conservanti o additivi rispetto a quelli industriali, che però portano comunque un carico di calorie maggiore e per questo vanno consumati con parsimonia.

Secondo le direttive della rivista dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, la merenda dei nostri bimbi, da consumare ad almeno 3/4 ore di distanza da un pasto principale, dovrebbe avere tre caratteristiche fondamentali:

essere moderata , ovvero in quantità giuste e non esagerate

, ovvero in quantità giuste e non esagerate proporzionata , quindi abbinata magari ad un frutto o una spremuta e non ad altri cibi o bevande gasate

, quindi abbinata magari ad un frutto o una spremuta e non ad altri cibi o bevande gasate variata, perché è importante che l’alimentazione dei nostri bimbi sia varia, quindi bisognerebbe anche alternare merende con nutrienti diversi oppure dolci e salate

Se è vero quindi che qualche volta durante la settimana possiamo concedere ai nostri bimbi le tanto adorate merendine, bisogna sempre cercare di fornire alternative sane e variare durante la settimana.

