Arisa rivela un importante obiettivo da raggiungere col fidanzato

La cantante Arisa fa un annuncio importante circa il suo futuro su una rivista italiana.

Arisa è appena stata protagonista di una polemica sul bodyshaming, ma ora torna a far parlare di sè.

Arisa: le sue parole sul suo futuro

La cantante Arisa vuole realizzare un grande sogno con il suo compagno: Lorenzo Zambelli. Ormai sono davvero molti anni, 9, che questa coppia ha alti e bassi, con momento di sospensione e ripresa.

Ora però la cantante si sente pronta per un grande passo e infatti ha confessato a Gente: “il nostro è un rapporto rodato e tranquillo. Sì, finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere”. A questo proposito vi invitiamo a leggere il parere di un’esperta sull’età in cui rimanere incinta.

Nel 2016 Arisa e Lorenzo hanno avuto una grave crisi, ma sono riusciti a superarla e ora sono più uniti di prima.

Rosalba Pippa, il cui nome d’arte è Arisa, ha 38 anni e ora ha deciso di coronare il suo sogno di maternità con il suo partner. Come accennato ultimamente ha postato una foto in bikini a favore del body positive di cui è da sempre sostenitrice. Sempre a Gente ha confessato: “Ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato. Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare. È importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale. E mi fa tanto piacere quando vedo le ragazze che magari mi seguono fin da piccole e hanno imparato a valorizzare il proprio aspetto. Poi, invece di pensare che non si è all’altezza, si può puntare su altro: la generosità, la dolcezza, la disponibilità con gli amici”.

Arisa ha raggiunto il successo a Sanremo nel 2009 con il brano Sincerità e da allora non si è più fermata conquistando fama e . Nella sua carriera è stata anche giudice di X Factor.

Unimamme, noi continueremo a seguire Arisa sperando che realizzi i suoi sogni al più presto. Voi cosa ne pensate di queste dichiarazioni riportate su Tgcom24? Noi vi lasciamo con un approfondimento sulle donne che diventano mamme dopo i 35 anni.