Primo caso di studente positivo a scuola: l’annuncio via mail

Studente positivo in un istituto romano, si tratta del primo caso da quando hanno riaperto le scuole. Ecco cosa è successo.

Anche se le scuole apriranno le loro porte agli studenti dal 14 settembre in poi, ogni Regione ha il proprio calendario, quelle private hanno già iniziato il 2 settembre.

E’ di questi giorni la notizia che uno studente di una scuola romana è risultato positivo e subito sono scattate tutte le procedure per individuare i contatti. Scuola chiusa per sanificazione e didattica online attiva fino a quando non si potrà tornare in classe.

Studente positivo: avviati i genitori via mail

Dopo solo due giorni dalla ripresa delle lezioni in uno dei prestigiosi istituti romani, il Marymount International, uno studente dell’ultimo anno del liceo è risultato positivo. Sono stati i genitori del 17enne ad avvisare la preside dell’istituto, Sarah Gallagher, che ha subito mobilitato la Asl Roma 1 per avviare le procedure.

Subito sono stati messi in isolamento 60 ragazzi che sono entrati in contatto con lo studente. Secondo alcune fonti, come riferito da Il Fatto Quotidiano, sarebbero a “rischio” solo 10 ragazzi. Bisognerà aspettare 6-7 giorni prima di effettuare il tampone antigenico rapido in quanto farlo con troppo anticipo potrebbe dare un risultato fasullo.

Per il moneto gli studenti effettueranno le lezioni da casa e dall’ufficio stampa del Marymount fanno sapere: “Durante l’estate abbiamo messo a punto procedure di estrema prudenza proprio per metterci a riparo rispetto a una situazione che si è puntualmente manifestata. Oltre ai banchi singoli, abbiamo creato turni alla mensa e forniamo una doppia copia dei libri, in alcuni casi preferendo il digitale, in modo che i ragazzi non debbano far entrare i loro volumi di studio dall’esterno”.

I genitori degli alunni dell’Istituto sono stati contattati attraverso una mail urgente; ad alcuni veniva invitati a rimane a casa perchè una loro compagna era risultata positiva, ad altri la mail era una comunicazione di quanto avvenuto, ma che potevano tranquillamente andare a scuola perchè erano state attivate le misure anti contagio.

I ragazzi che sono in isolamento domiciliare sono monitorati dalla Asl Roma 1. A seguito di questo episodio ci sono dei genitori, ma anche gli studenti stessi, che chiedono dei chiarimenti e chi accusa la scuola di aver accettato uno studente prima che venisse a conoscenza del risultato del tampone.

Sulla pagina Facebook della scuola hanno comunicato che solo 9 studenti sono in isolamento domiciliare, per gli altri lunedì inizieranno di nuovo le lezioni: “Siamo lieti di dire che lunedì hanno raccomandato di tornare in loco. I nove studenti identificati come potenziali contatti più stretti saranno a sorveglianza sanitaria per i prossimi 14 giorni“. L’Asl ha poi fatto sapere che anche per loro il rischio di contagio è molto basso.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questo episodio? Si tratta della prima scuola romana. Sono state anche pubblicate le linee guida per la sicurezza in autobus.