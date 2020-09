Maria Sole Tognazzi: ecco chi è la piccola di casa FOTO

La regista Maria Sole Tognazzi ha girato una nuova fiction a breve sugli schermi.

Unimamme, Maria Sole Tognazzi è la più piccola dei figli del grande attore nostrano Ugo Tognazzi, forse non tutti sanno che è anche una regista molto stimata.

La figlia di Ugo Tognazzi: successi e riconoscimenti

Il prossimo 14 settembre, su Sky, prenderà il via Petra, una nuova fiction firmata da Maria Sole Tognazzi, regista 49enne figlia d’arte che, diversamente dai fratelli maggiori, come Ricky e GianMarco, ha deciso di stare dietro la macchina da presa. Per quanto riguarda i figli di attori o personaggi dello spettacolo abbiamo Francesco Manfredi, figlio di Nancy Brilli e Luca Manfredi, a cui la mamma ha dedicato un messaggi su Instagram.

Maria Sole Tognazzi ha avuto il suo esordio nel 2003, con la pellicola Passato prossimo, una commedia con protagonista Paola Cortellesi, che torna anche nella recente fiction Petra.

Il suo primo lungometraggio ha riscontrato subito apprezzamento tra pubblico e critica vincendo il Globo d’oro per la migliore opera prima e il Nastro d’argento come miglior esordiente.

E via di film in film, Maria Sole Tognazzi ha rappresentato figure femminili piuttosto complesse e anticonvenzionali. Per esempio nella pellicola Viaggio da sola l’attrice Margherita Buy vestiva i panni di una donna molto solida che però va in crisi quando incontra il personaggio interpretato da Stefano Accorsi.

Infine, quest’anno, è sopraggiunta un’ultima, grande soddisfazione. Maria Sole Tognazzi è infatti diventata uno dei 17 nuovi membri italiani dell’Academy chiamati a esprimersi sui prossimi Oscar. ““È un piacere e un sogno essere un membro della Academy. Grazie” ha scritto la regista su Twitter.

Unimamme, voi conoscevate la carriera di questa figlia di uno dei nostri più famosi e stimati attori che ha dimostrato, a sua volta, di essere piena di talento e di cui si parla su Elle? Noi vi lasciamo con una nota glamour: Pierfrancesco Favino a Venezia con la figlia di 7 anni.

