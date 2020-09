Enrico Papi | L’ultimo toccante messaggio per la madre morta

Enrico Papi ha pubblicato sul suo profilo Instagram un messaggio molto commovente per la madre che purtroppo è venuta a mancare da poco.

Il conduttore televisivo, Enrico Papi, ha dato ai suoi fan un triste annuncio. Sul suo profilo Instagram ufficiale ha fatto sapere di aver perso l’adorata madre salutandola con una toccante ed emozionante dedica, accompagnata da uno scatto della stessa.

Solo qualche giorno fa la Signora Luciana aveva festeggiato il suo compleanno ed anche in quell’occasione il figlio l’aveva omaggiata.

Enrico Papi: il commovente addio del conduttore per la mamma Luciana

Enrico Papi, 55 anni, ha perso la sua adorata madre che aveva da poco compiuto 81 anni. Sul suo profilo Instagram ha pubblicamente ringraziato la madre per l’amore e devozione ricevuti: “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”. Parole molto tenere di un figlio che ha tanto amato la madre.

In occasione del compleanno delle Signora Luciana, Papi le aveva dedicato un’altro messaggio pieno d’amore e di riconoscenza: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio. BUON COMPLEANNO MAMMA“.

Una notizia terribile per il conduttore che siamo abituati a vedere ridere e scherzare durante i suoi programmi. Tra poco lo vedremo in una versione rivisitata di uno dei suoi primi programmi, “Sarabanda”. Su TV8 sarà alla conduzione di “Name That Tune – Indovina la canzone“, nuovo quiz musicale.

Voi unimamme eravate a conoscenza di questa triste notizia?