Questa lista di nomi femminili con la lettera I potrà aiutarvi a scegliere per la vostra bimba il nome più significativo, che la accompagnerà per la vita

Se siete in attesa di una bimba di sicuro starete pensando al nome da scegliere per lei. Una scelta importante che la segnerà per la vita e che vi emozionerà.

La lista dei nomi femminili con la I più belli e significativi

Ecco quindi per voi una lista dei principali nomi femminili con la I per aiutarvi nella scelta. Leggeteli tutti e se troverete quello giusto di sicuro sarà amore a prima vista!

Ida : nome di origini tedesche che significa “donna guerriera, valchiria”. L’onomastico si festeggia il 15 Gennaio

: nome di origini tedesche che significa “donna guerriera, valchiria”. L’onomastico si festeggia il 15 Gennaio Ilaria o Ilary : nome che viene dal latino che vuol dire “lieta”. Festeggia l’onomastico il 14 Gennaio

: nome che viene dal latino che vuol dire “lieta”. Festeggia l’onomastico il 14 Gennaio Ilda o Ilde : nome di origine germanica che significa “battaglia, scontro”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome di origine germanica che significa “battaglia, scontro”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Ilenia : nome ebraico che significa “pianta”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome ebraico che significa “pianta”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Imma o Immacolata : nome che viene dal latino e significa “senza macchia”, riferito alla Vergine Maria. L’onomastico si festeggia l’8 Dicembre

: nome che viene dal latino e significa “senza macchia”, riferito alla Vergine Maria. L’onomastico si festeggia l’8 Dicembre Ines : diminutivo del nome di origine greca Agnese che significa “pura”. L’onomastico si festeggia il 21 Gennaio

: diminutivo del nome di origine greca Agnese che significa “pura”. L’onomastico si festeggia il 21 Gennaio Ingrid : nome di origine germanica che vuol dire “bella, amata”. L’onomastico si festeggia il 2 Settembre

: nome di origine germanica che vuol dire “bella, amata”. L’onomastico si festeggia il 2 Settembre Iolanda : nome francese antico che riprende il nome greco Iole e significa “ragazza di color della viola”. Festeggia l’onomastico il 28 Dicembre

: nome francese antico che riprende il nome greco Iole e significa “ragazza di color della viola”. Festeggia l’onomastico il 28 Dicembre Iole : nome di origine greca che significa “viola”. Festeggia l’onomastico il 17 Gennaio

: nome di origine greca che significa “viola”. Festeggia l’onomastico il 17 Gennaio Irene o Irina : nome greco antico che vuol dire “pace”. L’onomastico può essere festeggiato il 5 Aprile, il 13 Agosto o il 20 Ottobre, a seconda della Santa che si vuole celebrare

: nome greco antico che vuol dire “pace”. L’onomastico può essere festeggiato il 5 Aprile, il 13 Agosto o il 20 Ottobre, a seconda della Santa che si vuole celebrare Iris: nome di origine latina che significa “messaggera degli dei” e richiama la dea greca omonima che personificava l’arcobaleno. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

Irma : nome germanico che significa “grande, potente, consacrata ad Irmin”. Festeggia l’onomastico il 24 Dicembre

: nome germanico che significa “grande, potente, consacrata ad Irmin”. Festeggia l’onomastico il 24 Dicembre Isabella : nome di origine fenicia che significa “amante di Baal”. L’onomastico si festeggia il 4 Giugno. E’ considerato la variante spagnola di Elisabetta

: nome di origine fenicia che significa “amante di Baal”. L’onomastico si festeggia il 4 Giugno. E’ considerato la variante spagnola di Elisabetta Iside : nome della dea egizia Iside. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome della dea egizia Iside. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Isidora : nome che viene dal greco antico e significa “dono di Iside”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti

: nome che viene dal greco antico e significa “dono di Iside”. L’onomastico si può festeggiare il primo Novembre, giorno di Ognissanti Isotta : nome di origine germanica che vuol dire “guerriera” oppure “vergine di ferro”. L’onomastico si festeggia il 2 Aprile

: nome di origine germanica che vuol dire “guerriera” oppure “vergine di ferro”. L’onomastico si festeggia il 2 Aprile Ivana: variante russa del nome Giovanna che significa “Dio ha avuto misericordia” e si festeggia il 24 Giugno

Ecco quindi i principali nomi femminili con la lettera I. Questi nomi sono particolari e hanno origini antiche, se uno di questi nomi vi ha colpito al cuore sarà sicuramente la scelta giusta per la vostra bimba.

E voi unimamme come avete scelto il nome della vostra bimba?

