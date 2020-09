Salmone affumicato richiamato dal mercato: l’allerta è urgente

E’ stato necessario effettuare il richiamo di un lotto di salmone affumicato Norvergese a causa di un’allerta alimentare.

La catena di supermercati Basko ha pubblicato sul suo sito il richiamo di un alimento che viene venduto nei loro negozi. I richiami sono molto importanti per tutelare la salute, purtroppo non sempre i produttori sono in grado di fermare l’alimento (capita anche per i prodotti non alimentare, come per un passeggino o per un seggiolone destinato ai bambini) prima che esca dallo stabilimento.

I richiami sono di diversa natura, fisici, chimici, microbiologici o anche per la presenza di corpi estranei. E’ il caso delle due tavolette di cioccolata prodotte in Svizzera e ritirate perchè potenzialmente pericolose per la presenza di plastica dura all’interno.

Allerta alimentare: il richiamo di un lotto di salmone affumicato

Nella nota il prodotto sottoposto a richiamo è un lotto di Salmone Norvegese Affumciato di Primia a causa di un rischio microbiologico. Sull’avviso di richiamo la data riportata per l’allerta è quella del 9 settembre 2020.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO

: SALMONE NORVEGESE AFFUMICATO Marchio del prodotto : PRIMIA

: PRIMIA Nome o ragione sociale dell’OSA : AGORA’ NETWORK S.C.AR.L – VIA PERGOLESI, 25 MILANO

: AGORA’ NETWORK S.C.AR.L – VIA PERGOLESI, 25 MILANO Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: IT D6Z3T CE

Nome del produttore : SICILY FOOD SRL

: SICILY FOOD SRL Lotto del prodotto: SA66-21920

SA66-21920 Data di scadenza: 15-09-2020

15-09-2020 Sede dello stabilimento : VIA MINIERA MINTINI, SNC – 92021 ARAGONA (AG)

: VIA MINIERA MINTINI, SNC – 92021 ARAGONA (AG) Descrizione peso/volume di vendita: 100 GRAMMI

Come per tutti i richiamo il consiglio è quello di non consumare il prodotto, ma di riportarlo al punto vendita per ottenere un rimborso o una sostituzione anche se non si ha più lo scontrino fiscale.

Dall’azienda fanno sapere che solo il lotto indicato non deve essere consumato, gli altri sono buoni. Inoltre per eventuali informazioni li si può contattare tramite email: [email protected]

Voi unimamme consumate questo prodotto? Cosa ne pensate dei tanti richiami?