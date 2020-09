Al supermercato puoi risparmiare fino a 1700 € all’anno per la spesa, vediamo come è possibile: la classifica di Altro Consumo dei supermercati più convenienti.

Come scrive il Corriere della Sera, nella sezione economia, una famiglia media italiana spende per fare la spesa 6.570€ all’ anno secondo i dati Istat. Si parla ovviamente di una media, visto che i prezzi variano sia a seconda del punto vendita che della città.

In alcune città dove i prezzi sono più vantaggiosi si può risparmiare fino a uno stipendio intero, ad esempio a Pordenone si può risparmiare fino a un sesto del totale, per quanto riguarda cibi e prodotti per la casa, se si scelgono con cura i supermercati. La situazione migliora ancora se si va in città come Cuneo o Brescia dove scegliendo con cura il supermercato si può risparmiare moltissimo: è possibile arrivare a risparmiare oltre 1500 € all’anno.

A Milano si raggiunge un risparmio di 1769 €. Secondo Altro Consumo, che anche quest’anno ha realizzato la sua inchiesta sui supermercati italiani, queste opportunità di sconti e prodotti in offerta mancano in molte località.

La classifica dei supermercati in base al risparmio

L’associazione altro consumo ha cercato di aiutare i risparmiatori italiani ad orientarsi nelle città alla ricerca dei supermercati più convenienti dividendoli per città e posizionamento sul mercato. Dai supermercati all’iper mercati, dagli Store gourmet ai discount.

La mappa della convenienza dei supermercati italiani fa un’analisi in 75 città italiane (dal 15 al 5 luglio)

in cima alla classifica abbiamo il Conad City Spesa Facile di Pordenone ( che si aggiudica da tre anni questo titolo) Poi abbiamo il carrefour di Marcon in provincia di Venezia Alì in via Periz 11 a Vicenza Come quarto classificato subito sotto il podio abbiamo il Conad Superstore di via sacra mora a Rimini

Altro Consumo ha evidenziato che

anche quest’anno ci sono 10 supermercati del Triveneto tra i primi 13 classificati a livello nazionale.

In questa Top ten dominata da supermercati nel nord-est del paese spicca anche il Conad di Corso Lodi a Milano (10º posto) che ruba il primo posto ad Esselunga nel capoluogo lombardo.Tabella tre.

Analizzando questa classifica si può vedere che l’insegna più presente nei primi posti è Rossetto (con 11 punti vendita)

i più cari risultano Carrefour Market di Aosta in via festa, Tigre in via salaria ad Ascoli, Carrefour Market di via Boezio a Roma e per ultimo, il più caro d’Italia, Presto Fresco di Cuneo in via cavallo sette.

Oscillazioni del prezzo: dai dati rilevati emerge l’estrema variabilità dei prezzi delle offerte: uno stesso prodotto si trova in un punto vendita a un prezzo completamente diverso da un altro punto vendita, con un oscillazione del prezzo quasi del 250%. Ossia lo stesso prodotto può trovarsi al triplo del prezzo in un negozio, rispetto ad un altro punto vendita. Alcune volte è stato rilevato un oscillazione del 340% quindi un prezzo più che quadruplicato per uno stesso identico prodotto.

LEGGI ANCHE —> CARNE LIDL RITIRATA DAL MERCATO: IL RICHIAMO URGENTE | FOTO

Ma facciamo adesso la classifica delle città

Sul podio della classifica vediamo:

Pordenone Vicenza Venezia

Ma spiccano anche Rimini e Treviso. Il meridione non fa concorrenza: bisogna arrivare alla 18ª posizione per trovare la prima città del sud, Napoli. Male anche a Taranto e Lecce e al Nord a Savona: in queste città si può arrivare a un risparmio annuo massimo di 300 €.

Nella cartina qui sotto puoi vedere le differenze tra regione e regione per i supermercati e i discount più convenienti oltre all’ elenco dei punti vendita più economici.

LEGGI ANCHE —> FARINA CONTAMINATA: IL RICHIAMO URGENTE DI UNA CATENA DI SUPERMERCATI

Classifiche per catene a carattere regionale

Prodotti di marca:

nel nord-ovest si evidenzia Tigros solo in Lombardia e Piemonte

nel nord-est abbiamo un elevatissimo livello di competitività

nelle regioni centrali la parte del leone è giocata da Ipercoop a parte Esselunga nel Lazio

nel meridione, a parte il caso di Oasi in Molise, prevalgono Ipercoop e Conad.

Prodotti a marchio commerciale: prevalgono le insegne a carattere locale soprattutto nel settentrione e nel centro Italia.

Per i prodotti più economici:

sono i discount a fare la parte del leone

in particolare emergono Eurospin e MD

compaiono anche i nomi di Aldi Lidl e Penny Market.

Per i prodotti biologici:

prevalgono in settentrione soprattutto le insegne a carattere locale

al centro Italia Carrefour e Oasy

in meridione la situazione è variabile anche se il nome più ricorrente è Famila.

Infine se si prende in esame tutti i prodotti:

dominano il mercato dei discount Eurospin Aldi e MD che si trovano in tutto il paese

per quanto riguarda gli ipermercati e supermercati al settentrione prevalgono le insegne locali a parte Esselunga in Liguria e siper A&O in Valle d’Aosta

sono tante le insegne che si contendono il primato nelle regioni centrali, tutte di carattere nazionale

in meridione insegne come Ipercoop e iper famiglia o Famila contendono i primati a insegne locali come Decó e sole365

LEGGI ANCHE —> CIOCCOLATA CONTAMII NATA: IL RICHIAMO DI UNA NOTA CATENA DI SUPERMERCATI

di cui parla greenme? Care unimamme voi cosa ne pensate? Eravate a conoscenza della sindrome imperatore