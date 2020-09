Cioccolata contaminata: il richiamo di una nota catena di supermercati

E’ stato necessario richiamare dagli scaffali diversi lotti di alcune barrette di cioccolata per rischio da corpo estraneo. Eccola la marca da controllare.

Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato un altro richiamo alimentare che riguarda un prodotto molto amato, sia dai grandi, ma soprattutto dai bambini che ne sono ghiotti.

Ricordiamo l’importanza di tali richiami per tutelare la nostra salute. I motivi dei richiami sono diversi, microbiologici, chimici, ma in questo caso il richiamo è avvenuto per presenza di un corpo estraneo. Purtroppo può capitare, anche se non dovrebbe mai, che l’alimento durante le fasi di lavorazione o di confezionamento subisca una contaminazione da un corpo estraneo (vetro, plastica, ma anche delle viti o bulloni).

Cioccolata: il richiamo da parte del Ministero per la Salute

La nota apparsa sul sito del Mistero per la Salute riguarda due lotti di cioccolata venduta nelle catene di supermercato Conad a marchio proprio. Il ritiro della cioccolata è necessario per la possibile presenza nel prodotto di frammenti di plastica dura.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Fondente Noir – Cioccolato Fondente Extra 72% Cacao

: Fondente Noir – Cioccolato Fondente Extra 72% Cacao Marchio del prodotto : Conad

: Conad Nome o ragione sociale dell’OSA : Conad S.c.

: Conad S.c. Lotti di produzione : L1330004 e L1328941

: L1330004 e L1328941 Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Chocolats Halba

Nome del produttore : Chocolats Halba

: Chocolats Halba Sede dello stabilimento : Salinenstrasse – Pratteln – Svizzera

: Salinenstrasse – Pratteln – Svizzera Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 30/10/2021

: 30/10/2021 Descrizione peso/volume di vendita: Tavolette da 100 grami ciascuna (Codice EAN 8003170023710)

Come si legge nella nota: “Il continuo processo di controllo del nostro fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’interno del prodotto”.

Come avviene nel caso dei richiami, il prodotto non è più in vendita, ma è importante informare i consumatori perchè potrebbero averlo già acquistato. La raccomandazione è quella di non consumarla, ma riportarla in qualsiasi punto vendita Conad per avere un rimborso o una sostituzione anche senza scontrino fiscale.

Non è la prima volta che un prodotto Conad, purtroppo, è oggetto di richiamo. E’ stato il caso del salame per rischio microbiologico oppure delle capsule di caffè e dei filetti di alici sott’olio.

Voi unimamme consumate queste tavolette di cioccolata? Cosa ne pensate dei vari richiami?