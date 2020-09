Mozzarella blu, ritirati due lotti di una nota marca: le foto

Richiamati due lotti di una mozzarella che ha cambiato colore ed è diventata blu. La spiegazione da parte dell’azienda produttrice.

I richiami avvengono sempre dopo delle segnalazioni, il più delle volte è lo stesso produttore che si accorge che il prodotto che, purtroppo, ha già immesso sul mercato non deve essere consumato. A questo punto parte il ritiro o il richiamo e si informa tempestivamente il consumatore finale come successo per la farina.

Altre volte, è il consumatore stesso che trova qualcosa che non va e l’azienda poi provvede con il ritiro. E’ il caso di un prodotto molto consumato nel nostro Paese e che viene prodotto da una nota marca. Ecco quello che è successo.

Mozzarella blu: ecco cosa è successo

Dei consumatori hanno scritto sulla pagina Facebook di “Il Fatto alimentare” per segnalare un grave difetto trovato in un prodotto che hanno acquistato. A seguito della segnalazione, l’azienda produttrice ha ritirato il prodotto.

Si tratta della mozzarella Vallelata, con due diversi lotti (L 200241 e L200245), che ha assunto un colore molto particolare, Blu. Quando i consumatori hanno aperto le confezioni la mozzarella era blu e no bianca come ci si aspetta. Lo stesso problema è stato segnalato anche a Lanciano (Ch) e sono in corso le indagini da parte dei Nas.

La Lacatalis, proprietaria del marchio, a seguito della nostra segnalazione ha proceduto al ritiro dei lotti interessati ed ha risposto alla segnalazione che Il Fatto alimentare ha ritenuto necessario fare: “Vi ringrazio per averci dato prima di tutto la possibilità di scusarci con i nostri consumatori per questa situazione di disagio e assicurare loro che quanto accaduto, seppur chiaramente spiacevole, non comporta alcun rischio per la salute”.

L’azienda ha spiegato che la colazione blu è dovuta ad un sviluppo anomalo di “Pseudomonas fluorescens“, un microrganismo ubiquitario non patogeno per l’uomo largamente diffuso nel suolo e che può essere addirittura presente nell’acqua potabile.

Il batterio quando è a contatto con l’aria causa il cambiamento del colore dell’alimento come è successo per la mozzarella in questione: “Il contato con l’aria ne è infatti il fattore scatenante e la corretta conservazione dei prodotti che non vengono consumati all’apertura (si tratta infatti di una vaschetta unica con 4 mozzarelle) è un elemento molto importante per preservarne le caratteristiche, tanto da essere ben evidenziato sul fronte stesso della vaschetta”.

Inoltre sottolineano che il controllo qualità è stato implementato e che si sono attivati per rinforzare tutte le azioni “tecniche e di controllo, preventive e correttive, che possano evitare l’insorgere di tali alterazioni”.

Per poi concludere: “In maniera del tutto cautelativa, abbiamo comunque preferito identificare tutti i punti vendita a cui erano stati consegnati i lotti oggetto di reclamo e chiesto loro di non renderli più disponibili alla vendita, in modo da evitare eventuali ulteriori disagi ai nostri consumatori”.

Voi unimamme avete mai acquistato un prodotto e trovato qualcosa di anomalo? Vi ricordiamo che è possibili contattare il servizio clienti e chiedere spiegazioni!