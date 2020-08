Cozze contaminate maxi richiamo: pericolo, “non mangiarle neanche cotte”

E’ stato necessario il richiamo di diversi lotti di cozze contaminate, il rischio è grave. I marchi ed i lotti da controllare.

Le cozze sono uno dei frutti di mare che si consuma di più in estate. Insieme alle vongole vengono preferite per preparare tantissime ricette stive, ma sopratutto per la pasta. Spaghetti con le cozze o spaghetti alla scoglio sono forse uno dei piatti più ordinati ai ristoranti o preparati nelle nostre case.

Purtroppo questi molluschi bivalvi non sempre sono freschi o sono adatti al consumo umani. Solo pochi giorni fa vi avevamo segnalato il richiamo che interessava un lotto di cozze, confezionato per due marchi diversi. Adesso si tratta si un maxi richiamo di cozze che è sempre stato segnalato sul sito del Ministero della Salute.

Cozze contaminate: i lotti segnalati dal Ministero della Salute

Ormai abbiamo capito che i richiami degli alimenti che non sono destinati al consumo vengano segnalati anche sul sito del Ministero della Salute per far si che, una volta identificato il prodotto, possiamo non consumarlo.

Questa volta sono stati segnalati diversi lotti di cozze prodotte e confezionate da due aziende diverse, ma il motivo del richiamo è il medesimo: presenza di biotossine marine sopra i limiti di legge.

Si tratta di richiamo molto importanti perchè le biotossine anche se cuociamo l’alimento non vengono eliminate. Quindi anche il consumo dell’alimento cotto può rappresentare un grave pericolo per la salute del consumatore. Anche la provenienza delle cozze è uguale, provengono infatti da Porto Tolle (RO).

Primo richiamo riguarda le cozze (Mytilus Galloprovicialis) di Ittica Allevamenti Ca’ Palestrina Srl:

Lotti di vendita : 636, 637, 643, 647

: 636, 637, 643, 647 Volume/unita di vendita : 5, 10 e 20 kg

: 5, 10 e 20 kg Sede dello stabilimento: via Pallestrina 10, 45011 Porto Tolle (RO)

Secondo richiamo riguarda sempre cozze (Mytilus Galloprovicialis) della Società agricola Angelo Mancin:

Lotti di vendita/ Data di scadenza : 17/08/2020, 18/08/2020.

: 17/08/2020, 18/08/2020. Volume/unita di vendita : retine da 5 Kg

: retine da 5 Kg Sede dello stabilimento: via della Repubblica 147 – Località via Scardolari di Porto Torre (RO)

Come detto tutti i lotti non devono essere consumati anche se cotti per presenza biotossine marine DSP oltre i limiti consentiti dalla legge. Se consumate si potrebbero avere disturbi gastrointestinali che possono durante anche qualche giorno. Meglio evitare di consumarle.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo maxi ritiro dei molluschi? Li consumare di solito?