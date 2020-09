Il pianto del vostro bambino è un incubo? Ecco che arriva il miracoloso metodo di un pediatra statunitense che lo fa calmare immediatamente.

Quando un neonato varca la porta di casa, gli equilibri familiari di prima cambiano in poco tempo. Nonostante nei nove mesi precedenti sia le mamme sia i papà cercano in tutti i modi di prepararsi al suo arrivo, non sempre si è pronti come si vorrebbe, soprattutto quando il piccolo inizia a piangere istericamente senza una valida ragione.

Di solito questi pianti derivano da delle richieste che il bambino cerca di fare alla propria mamma, per lui piangere è un modo di comunicare con gli adulti e attraverso questo esprime tutte le sue richieste dall’avere fame fino al provare qualche fastidio.

Certo in alcuni casi, questi pianti sono talmente tanto isterici che mettono a dura prova la sanità mentale dei genitori e che con grande difficoltà riescono a calmare.

A causa di ciò si verificano delle situazioni poco piacevoli e che possono provocare però dei gravi danni al bambino. Infatti in un articolo precedente si è parlato di sindrome del bambino scosso che si potrebbe verificare nel momento in cui una mamma o un papà, nel tentativo di calmare il proprio bambino, lo scuotono un pò.

Insomma il pianto dei bambini neonati mette a dura prova la pazienza di tutti i genitori, ma ci sono alcuni metodi che possono essere d’aiuto per la famiglia, come ad esempio quello di Harvey Karp di cui si è già parlato.

Pianto bambini: ecco la miracolosa mossa che li calma

Questa altra tecnica viene dagli States, in particolare dalla California, ed è stata messa a punto da un altro celebre pediatra Robert Hamilton. Il video in cui il pediatra Hamilton mostra la sua mossa ha fatto il giro del web, collezionando su Youtube più di 1,6 milioni di visualizzazioni in soli tre giorni e arrivando adesso a toccare quasi 45 milioni di visualizzazioni.

Il pediatra l’ha sperimentata in prima persona, in quanto è padre di sei figli e in base alla sua esperienza ha funzionato con tutti e sei.

La tecnica si chiama The Hold e sembra che sia davvero miracolosa.

Come mostra nel video, il pediatra prende il bambino poggiando una mano sul suo petto e l’altra sul suo sederino, in seguito, inclinandolo di 45°, inizia a dondolarlo dolcemente.

In pochi secondi, il bambino che prima pingeva disperato si calma in un batter d’occhio, con grande stupore di tutte le mamme e di tutti i papà.

Ovviamente il pediatra ha sottolineato di valutare il perché il piccolo stia piangendo in modo disperato e quindi, prima di iniziare la manovra, di controllare se ha qualche tipo di fastidio, sonno o semplicemente fame.

In ogni caso però pare che la tecnica abbia dato i frutti sperati e sono tantissimi i genitori che dopo aver visto il video hanno iniziato ad adoperarla e adesso non ne possono fare più a meno.

Insomma a quanto pare il segreto è un pò d’ingegno e soprattutto un pò di dolcezza da parte dei genitori che, anche se è molto difficile, dovrebbero provare a non farsi sopraffare dalla situazione e affrontarla con un pò di calma.

Del resto il bambino, anche se piccolo, percepisce a pieno quando un genitore è stressato e questo potrebbe a sua volta colpire il bambino che non si sente totalmente al sicuro.

Ecco perché è bene imparare questi metodi, in quanto potrebbero avere degli effetti benefici non solo sul piccolo, ma anche su mamma e papà

E voi unimamme conoscevate il metodo The Hold del pediatra Robert Hamilton?

