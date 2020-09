Francesco Totti ha aiutato una ragazza sua tifosa in un momento molto difficile.

Ilenia Matilli è una ragazza, calciatrice della Lazio, che il 15 dicembre del 2019, ha subito un brutto incidente stradale, andando a sbattere contro un albero sulla Braccianese.

Ragazza si sveglia dal coma dopo un incidente

In quell’incidente la ragazza ha perso la sua migliore amica: Martina Oro, mentre lei è finita in coma.

Il coma di Ilenia è durato 9 mesi ed è terminato quando i medici le hanno fatto ascoltare un messaggio del suo idolo: Francesco Totti.

La ragazza è un’accanita tifosa romanista e i suoi genitori, per farla risvegliare dal coma, le facevano ascoltare l’inno della Roma finché, con l’aiuto dell’allenatore Carlo Cancellieri, del dottor Maritato e dell’associazione Argos Forze di Polizia hano convinto Francesco Totti a registrare un video per Ilenia.

“Ciao Ilenia, sono Francesco Totti, mi raccomando tieni duro e non mollare” le aveva detto, con un video Francesco Totti. Dopo il suo messaggio la ragazza si era svegliata e ora Totti ha fatto visita di persona alla giovane presso l’ospedale Gemelli di Roma. “Sbrigati a guarì”, “te vengo a trova’ a casa quando parli e cammini” . “Migliora se no te gonfio” le ha datto, scherzosamente, Francesco Totti.

L’incontro è durato un’ora e mezzo e Totti si è informato sulle condizioni di salute di Ilenia. Ilenia non parla ancora ma si fa comprendere a gesti e con una tavoletta per scrivere le lettere. “L’ex capitano non immaginava una situazione così drammatica ma alla fine il clima era molto allegro. Ci sono state molte battute, moltissimi selfie e storie su Instagram. Totti ha avuto una grande capacità di gestire una situazione non facile” ha spiegato a Adnkronos Luca Padua, docente di riabilitazione all’università Cattolica, responsabile dell’Unità operativa Neuroriabilitazione ad Alta Intensità della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs.

Ilenia gli ha scritto “ti amo” e per tutta la visita la ragazza e Francesco Totti hanno scherzato sulla rivalità: Roma – Lazio. Ad aiutarla a scrivere alla lavagna c’è la neuropsicologa Giulia Fredda, mentre il dottor Padua ha spiegato che le emozioni sono le migliori connessioni. Lo specialista ha spiegato che Ilenia è stata bombardata di stimoli visivi, olfattivi, uditivi. ” Ora il percorso è ancora lungo ma siamo fiduciosi” ha concluso.

Prima di andarsene Totti ha firmato con un pennarello oro la maglietta della Roma indossata dalla ragazza e le ha detto: “voglio vederti presto fuori dall’ospedale e riprenderti la tua vita”.

Unimamme, non pensate anche voi che sia stato un incontro molto commovente? Noi vi lasciamo con Francesco Totti in barca con Ilary Blasi tra figli e massaggi molto particolari.

