Nadia Toffa, la sua idea dell’amore: “non chiedere permesso”

Il ricordo di Nadia Toffa è ancora molto vivido: un’eroina che ha combattuto contro la malattia fino all’ultimo e oggi i suoi pensieri escono in un libro.

Sembra ieri che l’inviata delle Iene, Nadia Toffa, era pronta a lanciare il suo servizio su Italia Uno.

Purtroppo però, nell’agosto del 2019, dopo una lunga e strenuante malattia, che la Toffa ha combattuto come una vera guerriera fino all’ultimo giorno della sua vita, ci ha definitivamente lasciato.

Il suo sorriso, i suoi modi di fare molto diretti e le sue sagge parole sono ancora vivide nella mente di tutti, tanto che la sua dipartita ha colpito non solo il pubblico in casa, ma anche i suoi colleghi e molti volti noti dello spettacolo.

Ancora rimane impressa quella puntata in cui, i vari inviati delle Iene si sono riuniti tutti tenendosi per mano, rigorosamente vestiti con il completo nero – simbolo del loro programma, per dare l’ultimo saluto a Nadia che con molti di loro aveva un rapporto speciale.

Ora, la mamma di Nadia a cui la Toffa ha lasciato il suo ultimo saluto prima di andarsene, ha deciso di continuare il lavoro della figlia tramite gli scritti che ha lasciato.

In suo onore, mamma Margherita ha deciso di aprire una fondazione, chiamata proprio “Fondazione Nadia Toffa” che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro, la malattia terribile che si è portata via l’inviata delle Iene.

Nadia Toffa: tutti i suoi pensieri in un libro in uscita oggi

Oltre alla Fondazione, la mamma di Nadia ha deciso di rendere pubbliciti tutti gli scritti della figlia dopo averli raccolti e consegnati ad una casa editrice, questa è Chiarelettere che oggi ha fatto uscire il libro dell’inviata.

Al suo interno vi sono tutti i pensieri che la Toffa ha scritto riguardo l’amore, facendo riferimento alla sua vita privata di cui era gelosissima.

Intorno a questa, infatti, sono circolate tante voci finché il suo fidanzato storico e amore della sua vita non ha deciso di rivelare la sua identità. Si tratta di Massimiliano Ferrigno, uno degli autori delle Iene, con cui Nadia è stata per dieci anni.

I due nel 2017 hanno decido di prendersi una pausa di riflessione per capire dove stessero andando, ma negli ultmi mesi e giorni della sua vita, Massimilano le è sempre stato vicino anche se sapeva che Nadia da diverso tempo aveva intrapreso una relazione con un altro uomo.

Ma il loro amore, nonostante tutto, è stato più forte e Massimiliano ha voluto accompagnarla in questo difficile tragitto nel corso della malattia.

Così oggi per Chiarelettere esce il libro di Nadia Toffa, intitolato “Ti aspetterò tutta la vita”, in cui la donna ha scritto i suoi pensieri riguardo l’amore in generale dalle relazioni amorose fino a quel legame con mamma Margherita che ancora piange la sua bambina.

Tanto che la donna come può, cerca di ricordare la figlia amata, come ad esempio, dichiarando che la nascita della nuova nipotina è stata mandata proprio da Nadia.

Dunque, ecco uno dei pensieri tratti dal libro che, stando alla sensibilità di Nadia, ripercorrono le sue emozioni e che si leggono sulla pagina Instagram di Chiarelettere:

“Fate ogni cosa che vi sentite di fare, date i baci che vi sentite di dare. E gridate tutti quei «mi manchi» che nascondete. Fate tutto adesso, prima che sia troppo tardi. La vita, a volte, ci stravolge i piani e non ci dà la possibilità di scegliere. Perciò evitate i rimorsi”.

Parole che non possono non rimanere impresse nella mente.

E voi unimamme leggerete il libro di Nadia Toffa sui suoi pensieri d’amore?

