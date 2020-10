La borsa per il cambio dei gemelli, praticità e versatilità

La borsa cambio perfetta se avete dei gemelli è capiente, comoda e soprattutto utile. Vediamo come prepararla e quali sono le cose indispensabili

Se avete dei gemelli e vi state chiedendo come organizzare al meglio la borsa del cambio date un’occhiata ai nostri consigli

La borsa cambio perfetta per i gemelli

Avere dei gemelli comporta delle difficoltà maggiori rispetto ai genitori di figli singoli.

Lo spazio non è mai abbastanza, in casa come in auto, molte cose vanno comprate doppie, e bisogna sempre essere pronti ad ogni evenienza perché con due bimbi gli imprevisti sono raddoppiati.

Se però volete godervi una giornata fuori casa in tranquillità, sappiate che avere una borsa per il cambio perfetta per i gemelli vi aiuterà molto. Vediamo insieme cosa non deve mancare.

Scegliete innanzitutto una borsa adatta . Esistono delle borse molto ampie che si adattano bene al manico del passeggino gemellare. In ogni caso pensate ad una borsa che abbia più scomparti , in modo da poter tenere divise le cose per i vostri due bimbi. Se sono di sesso diverso ed avete un passeggino unisex , sarà meglio optare per una borsa unisex, che potrà portare anche i papà se voi vi state occupando dei bambini.

. Esistono delle borse molto ampie che si adattano bene al manico del passeggino gemellare. In ogni caso pensate ad una borsa che abbia più , in modo da poter tenere divise le cose per i vostri due bimbi. Se sono di sesso diverso ed avete un passeggino , sarà meglio optare per una borsa unisex, che potrà portare anche i papà se voi vi state occupando dei bambini. I pannolini . Se normalmente noi mamme ne portiamo qualcuno in più per essere pronte alle emergenze, nel vostro caso di mamme di gemelli dovete prevedere uno spazio apposito della borsa per i pannolini. Se state fuori tutto il giorno e non volete occupare troppo spazio nella borsa potreste tenere giusto un paio di pannolini nella borsa e mettere la confezione intera in auto.

. Se normalmente noi mamme ne portiamo qualcuno in più per essere pronte alle emergenze, nel vostro caso di mamme di gemelli dovete prevedere uno spazio apposito della borsa per i pannolini. Se state fuori tutto il giorno e non volete occupare troppo spazio nella borsa potreste tenere giusto un paio di pannolini nella borsa e mettere la confezione intera in auto. Due cambi completi, adatti alla stagione. Nel caso dei gemelli, se vestono la stessa taglia potete tenere i cambi insieme, se invece vestono due taglie diverse potrebbe tornarvi utile dividere i cambi in due sacchetti con i loro nomi, in modo da avere sempre pronto il cambio per il bambino “giusto”. Questo vi tornerà molto utile anche se non sarete voi a cambiarli contemporaneamente ma vi farete aiutare da qualcuno.

Il fasciatoio portatile , le creme e le salviette imbevute potranno essere in confezioni singole, per evitare di appesantirvi inutilmente. Se avete dei campioncini monodose potete tenere quelli in borsa perché occupano pochissimo spazio

, potranno essere in confezioni singole, per evitare di appesantirvi inutilmente. Se avete dei campioncini monodose potete tenere quelli in borsa perché occupano pochissimo spazio Bavette . Per i bimbi, si sa, non sono mai abbastanza. Nel vostro caso prevedete quindi la doppia quantità, soprattutto se dovranno fare la pappa fuori casa. Potrebbe esservi utile tenere dell bavette che non utilizzate più nella borsa, in modo da averle sempre a disposizione per le emergenze

. Per i bimbi, si sa, non sono mai abbastanza. Nel vostro caso prevedete quindi la doppia quantità, soprattutto se dovranno fare la pappa fuori casa. Potrebbe esservi utile tenere dell bavette che non utilizzate più nella borsa, in modo da averle sempre a disposizione per le emergenze I biberon di acqua e latte. Se non fate allattamento esclusivo al seno, prevedete anche un biberon con il latte formulato da utilizzare nel caso in cui dovessero mangiare contemporaneamente e non avete le comodità giuste per allattare.

di acqua e latte. Se non fate allattamento esclusivo al seno, prevedete anche un biberon con il latte formulato da utilizzare nel caso in cui dovessero mangiare contemporaneamente e non avete le comodità giuste per allattare. I ciucci, che nel caso dei gemelli dovranno avere la loro catenella per distinguerli. Se non volete portare diversi ciucci con voi, potete acquistare lo sterilizzatore da borsa, che vi aiuterà nel caso in cui dovessero cadere accidentalmente.

Come ultimo consiglio, fare un check della borsa e di ciò che manca quando si ritorna a casa in modo da rimettere le cose al loro posto ed avere sempre la borsa pronta.

E voi unimamme di gemelli? Avete trovato utili i nostri consigli su come preparare la borsa per il cambio perfetta?

