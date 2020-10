Alba Parietti, madre di uno dei concorrenti del Grande Fratello interviene sui social.

Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti, fidanzato con Cristina Tomasino si trova all’interno della casa del Grande Fratello dove ha stabilito un’amicizia con Dayane.

Alba Parietti si intromette nella vita del figlio

Alba Parietti, dall’esterno della casa, è intervenuta sui social.

Il telecronista Francesco Oppini è fidanzato con Cristina Tomasini, che ha l’approvazione di mamma Alba. Da quando si trova però nella casa del Gf tra lui e Dayane Mello è scattato un certo feeling. Tutto questo non è passato inosservato a mamma Alba che ha voluto intervenire via social. Prima ha condiviso un post pubblico della fidanzata del figlio, in cui quest’ultima chiedeva una presa di posizione chiara e priva di ambiguità.

Mamma Alba però non si è arrestata qui, ha anche chiesto che venissero mostrati al figlio i confessionali di Dayane, infine dopo la diretta di ieri non ci ha pensato due volte a tornare alla carica con un post su Instagram.

Dai social Alba Parietti tuona: “Non si toccano i sentimenti veri per strategie . Il gioco non sara mai più importante della vita vera “. Francesco Occhipinti, successivamente, si è sfogato con l’amico Tommaso Zorzi, lamentandosi del comportamento della madre “Deve star tranquilla, non sono in mano alla pria pazza di turno, non perdo la testa per ‘ste robe io, ho molto equilibrio”.

Oppini si dice addirittura angosciato “non voglio che passi il messaggio che io sono il cocco di mamma che va sempre difeso“. Alla fine l’amico Tommaso gli consiglia a sua volta di seguire i suggerimenti di Alba Parietti, Francesco Oppini pare essere d’accordo con lui.

Unimamme e voi come giudicate l’intervento di Alba Parietti e di quanto successo al Grande Fratello? Noi vi lasciamo con un approfondimento sui genitori troppo protettivi.

