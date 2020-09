Francesco Oppini al GF :”Ho sofferto per mia mamma Alba Parietti”

Al GF Vip Francesco Oppini entra e parla del rapporto con la madre, la showgirl, Alba Parietti, raccontando degli aneddoti sulla sua infanzia.

Il 14 settembre è iniziato il reality italiano più seguito, ma anche più discusso d’Italia, in “Grande Fratello Vip“. Sono tanti i Vip che sono entrati nella casa, tra i quali anche figli di personaggi molto famosi.

Nell’ultima puntata andata in onda, il 18 settembre, nella casa è entrato il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, Francesco. Il ragazzo già durante la sua intervista introduttiva non ha speso bellissime parole per la madre.

Francesco Oppini entra al GF VIP: “Mia madre è ingombrante”

Francesco Oppini, 38 anni, è entrato ieri sera nella casa del Grande Fratello, con lui anche Elisabetta Gregoraci. Francesco non è nuovo al mondo dello spettacolo, i suoi genitori, Alba parietti e Franco Oppini, lo hanno portato fin da piccolo con loro, anche se lui ha preferito scegliere un lavoro molto diverso, fa il venditore di automobili.

Il 38enne ha partecipato a qualche trasmissione televisiva in compagnia della madre che, come raccontato lui stesso, è una presenza ingombrante. Durante l’intervista di presentazione, Francesco non ha di certo speso belle parole per la madre, ha raccontato che crescere con lei che era considerata un sex simbol non è stato affatto facile: “E’ una presenza ingombrante travolgente, impegnativa. Quando mi veniva a prendere al liceo quando avevo 14 anni i miei compagni ovviamente quando arrivava lei, succedeva il fini mondo“.

Poi ha continuato parlando del padre: “Mio padre è stato più una mamma che un papà. Alla fine io e papà siamo delle vittime della Parietti, non è chioccia, è ovunque“.

Poco prima del suo ingresso nella casa ha rilasciato anche un’intervista al settimanale Chi nella quale ha nuovamente parlato del suo rapporto con la madre: “Ho sofferto i pregiudizi stupidi e inumani alle scuole elementari, quando i miei compagni venivano a farmi vedere le copertine dei giornali in cui c’era mia mamma con i suoi fidanzati: non poteva venire dai bambini, era opera dei genitori. Ed era la cattiveria più meschina, ero piccolo”.

Negli anni della sua crescita, i suoi genitori lavoravano molto e non vede la madre come una “mamma“: “Mi è pesato, a un certo punto, avere una mamma che non era una mamma: quando penso a una mamma che stira, che cucina e che ti porta la colazione a letto, quella è mia nonna. Mia mamma è stata come un padre aggiunto: papà mi faceva studiare e giocare a calcio, mia madre faceva quadrare i conti. Era severa, ma non mi faceva paura se urlava, temevo di più mio papà quando mi parlava piano”.

Voi unimamme conoscevate il figlio di Alba parietti? Cosa ne pensate delle sue parole?