Matrimonio a prima vista: ecco l’unica coppia ancora sposata

Francesca Musci e Stefano Protraggi sono l’unica coppia di Matrimonio a prima vista ad aver tenuto duro.

Unimamme, oggi vi parliamo di Francesca Musci e Stefano Protraggi, due partecipanti del reality di Real Time dedicato all’amore: Matrimonio a prima vista.

Matrimonio a prima vista: come sono due ex concorrenti

Il reality è ora arrivato alla quinta edizione, mentre la Musci e Protraggi hanno partecipato alla seconda edizione, quella del 2016.

Francesca Musci e Stefano Protraggi si distinguono però per essere l’unica coppia ad essere rimasta insieme. Francesca, di Lissone, è operaia alla Canali, mentre Stefano è chef a Lugano. In un’intervista a Il Giorno Francesca Musci ha rivelato che era nato tutto come un gioco, che a iscriverla al programma era stata una collega dopo una chiacchierata sui “casi” umani incontrati nella vita.

“E’ stato tutto magico sin dal primo momento, e man mano che ci siamo conosciuti è diventato amore” aveva rivelato la ora 32enne Musci. Il loro legame si è dimostrato duraturo, tanto che il 16 giugno del 2018 hanno voluto risposarsi con rito religioso davanti ad amici e parenti. Una scelta voluta anche perché Matrimonio a prima vista concedeva di invitare solo 20 persone.

“Mi spiace che per le altre coppie non abbia funzionato. Io sono davvero felice, so che è stato un colpo di testa, ma ho conosciuto l’amore vero”.

Francesca è molto attiva anche sui social, infatti su Instagram ha aperto un profilo dove posta immagini della quotidianità e dei loro viaggi, la pagina ha 64 mila followers.

In questo reality 6 persone single incontrano il loro futuro sposo o sposa solo all’altare e dopo 6 mesi devono decidere se rimanere sposati o divorziare.

