BOLLE DI SAPONE RITIRATE DAL MERCATO: IL RICHIAMO URGENTE

Necessario il richiamo di alcune bolle di sapone per contaminazione microbiologica. L’allerta è urgente.

Unimamme, il Ministero della Salute ha diramato un’allerta per un prodotto molto incline a finire tra le mani dei bambini.

Bolle di sapone pericolose

Questo richiamo in particolare su alcune bolle di sapone risale al 19 giugno, ma è stato nuovamente ribadito pochi giorni fa sul sito del Ministero della salute.

A volte succede che i produttori non si accorgano subito di ciò che non va e per questo motivo sono necessari i richiami, come nel caso di una bevanda alcolica richiamata in estate.

Le bolle di sapone Mood sono prodotte da Ywu in-Mood con sede a Ywu City, nella provincia di Zhejian, in Cina. In Italia, invece, sono prodotte da Mood Srl con sede a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano.

Stando al campionamento eseguito dall’agenzia Dogane Monopoli e le analisi eseguite dall’IISG, l’Istituto italiano sicurezza giocattoli, è stato rilevato che “non soddisfano i requisiti per elevato contenuto di flora mesofila aerobia in tutte le parti testate e per elevato contenuto di enterobatteriacee“.

Ecco i dati del prodotto richiamato:

Denominazione di vendita : le bolle di Mood

: le bolle di Mood Marchio del prodotto : Mood Srl

: Mood Srl Nome o ragione sociale dell’OSA : YIWU IN-MOOD IMP&EXP.CO.

: YIWU IN-MOOD IMP&EXP.CO. Lotti di produzione: COD. SM271 (BUBBLE TOY SEA) Codice a barre 8054187702716

COD.SM272 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702723

COD.SM273 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702730

COD.SM274 (BUBBLE TOY NUMBER) Codice a barre 8054187702747

COD.SM275 (BUBBLE TOY ANIMAL) Codice a barre 8054187702754

COD. SM276 (BUBBLE TOY TOOL) Codice a barre 8054187702761

COD.SM277 (BUBBLE TOY SEA) Codice a barre 8054187702778

COD.SM278 (BUBBLE TOY NUMBER) Codice a barre 8054187702785

COD. SM282 (BUBBLE TOY) Codice a barre 8054187702822

Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Mood Srl

Nome del produttore : YIWU IN-MOOD IMP&EXP.CO.

: YIWU IN-MOOD IMP&EXP.CO. Sede dello stabilimento: LTD UNIT 3, BUILDING 72,

DUYUAN DISTRICT, YIWU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

Il Ministero della salute vieta la commercializzazione, l’importazione, il ritiro e lo smaltimento di questo prodotto.

Gli enterobatteri sono microrganismi presenti nel nostro intestino. Causano vari tipi di infezioni, urinarie, intestinali e anche febbri enteriche.

Care unimamme, se avete queste bolle di sapone portatele indietro, per farvele cambiare o rimborsare. Cosa ne pensate di questi richiami?

