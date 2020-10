Harry e Meghan raccontano i momenti speciali con Archie

I duchi del Sussex parlano con Malala Yusafzai del lockdown e di Archie.

Unimamme,i duchi del Sussex tornano a farsi sentire con un’intervista insieme a Malala Yousafzai, attivista e premio Nobel.

Harry e Meghan a colloquio con Malala Yusafzai

L’occasione è la Giornata internazionale delle Bambine svoltasi ieri e che punta l’obiettivo dell’emancipazione delle donne di tutto il mondo.

I duchi del Sussex che da tempo hanno ormai abbandonato la famiglia reale, emigrando prima in Canada e poi in America, si sono detti grati per l’educazione ricevuta.

“Anche se all’epoca non mi rendevo conto della mia fortuna” ha aggiunto il principe Harry. I duchi hanno dichiarato di essere preoccupati per tutte le bambine che non possono riceverla.

Per quanto riguarda invece l’esperienza di lockdwn, per loro è stato qualcosa di positivo, che li ha uniti come famiglia. “C’eravamo per i suoi primi passi, per la sua prima corsa, per la sua prima caduta, tutto» ha precisato Meghan. “Siamo fortunati ad avere questo tempo per vederlo crescere. Senza il Covid-19 avremmo viaggiato e lavorato più all’esterno e avremmo perso molti di quei momenti».

Il principe Harry, invece ha precisato: “Sono momenti speciali, ma abbiamo lavorato davvero duramente“. Non si sa molto di Archie che adesso ha 18 mesi e che per esplicito desiderio dei genitori conduce una vita molto riservata, il più lontano possibile dai riflettori. Noi però non vediamo l’ora di rivedere il suo simpatico faccino, visto l’ultima volta in occasione del suo compleanno.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Noi vi lasciamo con il principe Harry che ci commuove per Meghan e Archie.

